Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2029

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, khoảng 9.000 tỷ đồng là vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Nguồn lực được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Để thực hiện mục tiêu, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Quảng Ninh yêu cầu từng địa phương rà soát hiện trạng, xác định tiêu chí còn thiếu và đăng ký lộ trình cụ thể. Theo kế hoạch, năm 2026 có 5 xã, đặc khu phấn đấu đạt chuẩn, gồm Đầm Hà, Cái Chiên, Quảng Đức, Hoành Mô và Cô Tô. Năm 2027 dự kiến có thêm 8 xã đạt chuẩn; năm 2028 thêm 7 xã và năm 2029 hoàn thành 4 xã còn lại.

Xã Đầm Hà, thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2026.

Đầm Hà là một trong 5 địa phương đăng ký đạt chuẩn ngay trong năm 2026. Sau rà soát, xã tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà cho biết: “Địa phương xác định tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, trong đó, ưu tiên nhất là chỉ đạo triển khai hoàn thiện các chỉ tiêu 10.3 về hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã; tập trung huy động các nguồn lực và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân để đầu tư và phát triển các vùng sản xuất tập trung và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh sạch, đẹp.”

Năm 2026, thành phố Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thiện tiêu chí còn thiếu và hồ sơ minh chứng, làm cơ sở triển khai lộ trình tại 19 xã còn lại, hướng tới 24/24 xã, đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029.