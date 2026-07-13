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Vĩnh Long đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, phát huy giá trị trên môi trường số

Thứ Hai, 10:18, 13/07/2026
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VOV.VN - Với 233 di sản văn hóa đã được công nhận và xếp hạng, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa nhằm bảo tồn, quảng bá và đưa di sản đến gần hơn với người dân, du khách thông qua các nền tảng số.

Từ nay đến cuối năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh vực bảo tàng, quản lý di tích và thư viện, phấn đấu hoàn thành số hóa tối thiểu 60% thông tin hiện vật, bảo tàng, tư liệu và di sản văn hóa.

Song song đó, địa phương tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển các nền tảng giới thiệu, quảng bá di sản trên môi trường số và mạng xã hội, gắn với phát triển du lịch, giáo dục và trải nghiệm, từng bước hình thành hệ sinh thái văn hóa số mang đậm bản sắc địa phương. Hiện Vĩnh Long có 233 di sản văn hóa được công nhận và xếp hạng, trong đó có 214 di sản văn hóa vật thể gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia, 167 di tích cấp tỉnh và 19 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

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Mô hình nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích đền thờ Bác tại phường Long Đức, Vĩnh Long

Thời gian qua, Ban Quản lý di tích tỉnh đã triển khai bảo tàng 3D, tham quan thực tế ảo đối với nhiều di tích tiêu biểu. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh tiếp tục số hóa 100% di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; 70% di tích cấp tỉnh, đồng thời xây dựng bản đồ số hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Các hiện vật, hình ảnh, tư liệu sau khi số hóa sẽ được tích hợp mã QR, công nghệ trình chiếu đa phương tiện và tương tác, giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

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Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Để thực hiện việc số hóa đó thì chúng tôi từng bước quét mã và thực hiện định danh các cái hiện vật để cho dữ liệu của hiện vật mang một căn cước số. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hệ thống các dữ liệu trong công tác quản lý và lưu trữ các hiện vật. Một cái nữa là chúng tôi sẽ đưa các hiện vật lên không gian mạng để làm sao du khách chỉ thông qua thiết bị điện thoại mà mọi người cũng có thể tìm hiểu các hiện vật, cũng như đóng góp cho các câu chuyện của hiện vật thêm phong phú, để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản của địa phương" .

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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