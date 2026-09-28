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Sản xuất công nghiệp TP.HCM khởi sắc, 9 tháng ước tăng 11,1%

Thứ Hai, 20:45, 28/09/2026
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VOV.VN - 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP.HCM ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả năm tăng 12,2%. Đà tăng trưởng này có sự đóng góp nổi bật từ ngành hóa dược - cao su - nhựa (tăng 15,6%) và ngành cơ khí trọng điểm (tăng 14,7%).

Mặc dù thị trường chưa hết khó khăn, nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM 9 tháng ước tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 6,9%). Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Dự kiến cả năm 2026, chỉ số này ước tăng khoảng 12,2% (năm 2025 tăng 8,9%).

Trong kết quả tăng trưởng này, đáng chú ý là ngành cơ khí, thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố, có tốc độ tăng trưởng cao, 9 tháng ước tăng 14,7%, dự kiến cả năm 2026 sẽ tăng 19,1%.

Ngành này tăng trưởng cao là do được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, nhất là các công trình hạ tầng đầu tư công.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường ứng dụng tự động hóa, sản xuất thông minh và từng bước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực ô tô, điện tử, thiết bị công nghiệp.

Không chỉ ngành cơ khí mà ngành hóa dược - cao su - nhựa, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng đến 15,6%. Điều này cũng phản ánh sự phục hồi của nhu cầu trong nước và xuất khẩu đối với nhựa kỹ thuật, bao bì, hóa chất phục vụ sản xuất và thiết bị y tế.

Tuy nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu và chịu áp lực ngày càng tăng từ các yêu cầu về kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải các-bon, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và truy xuất nguồn gốc.

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Doanh nghiệp cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đơn hàng. Ảnh: doanh nghiệp cung cấp

Theo doanh nghiệp, để đạt mục tiêu cả năm ngành công nghiệp tăng trưởng 2 con số, TP.HCM phải tập trung hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn về đơn hàng, nguồn cung nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào và bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất.

san xuat cong nghiep tp.hcm khoi sac, 9 thang uoc tang 11,1 hinh anh 2
Giảm chi phí, thủ tục hành chính sẽ góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Thu Hòa

Để hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đã có kế hoạch xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn.

Sở Công Thương TP.HCM tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2026, qua đó doanh nghiệp trong nước tiếp cận các tập đoàn sản xuất lớn, tìm kiếm đơn hàng và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng.

Lệ Hằng/VOV-TPHCM
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