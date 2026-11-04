Tạo bệ đỡ chính sách, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

DNNVV khó tiếp cận chính sách – Tại sao?

Nhìn tổng thể, chính sách của Nhà nước dành cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không ít, thậm chí khá đầy đủ nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được chính sách lại chưa nhiều... Đơn cử như chính sách tín dụng, tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ 2 (CEF II) năm 2026, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, DNNVV chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, nhưng tỷ lệ tiếp cận được vốn vay ngân hàng chỉ khoảng 9,3%, thấp hơn đáng kể so với mức 56,1% ở các doanh nghiệp lớn. Những rào cản phổ biến bao gồm: Thiếu tài sản bảo đảm, vướng mắc pháp lý, mô hình quản trị gia đình chưa được chuẩn hóa, báo cáo tài chính thiếu minh bạch hoặc chưa đáp ứng các chuẩn mực khác...

Ông Nguyễn Tiến Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh (Phú Thọ) chia sẻ, Nhà nước đã có các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư và quy mô sản xuất kinh doanh nhưng có rất ít doanh nghiệp tiếp cận được chính sách này.

“Để được vay với lãi suất thấp thì doanh nghiệp phải đáp ứng rất nhiều các điều kiện từ phía ngân hàng, mà các điều kiện này đều nằm ngoài khả năng của doanh nghiệp – đây là trở ngại rất lớn. Vì vậy để được vay vốn, doanh nghiệp phải thế chấp bất động sản, nhưng lãi suất cho vay lại cao, thời gian cho vay ngắn khiến doanh nghiệp rất khó khăn khi vừa sản xuất kinh doanh lại vừa lo trả tiền cho ngân hàng”, ông Lộc nói.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Những năm gần đây, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn vay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận, thụ hưởng trên thực tế của doanh nghiệp vẫn còn khá lớn. Không ít doanh nghiệp chưa xác định được mình thuộc nhóm đối tượng nào, được hưởng những chính sách ưu đãi gì. Vì vậy, dù có những chính sách được bố trí nguồn lực lớn, hiệu quả triển khai vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đáng chú ý, một số chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng lại khó đi vào thực tiễn do những rào cản về điều kiện thụ hưởng. Điển hình là chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 của Chính phủ (ban hành tháng 5/2022). Qua tổng kết, chính sách này được đánh giá là chưa sát thực tế, quy trình, thủ tục còn nhiều vướng mắc. Đa số doanh nghiệp cho biết, điều kiện cho vay là trở ngại lớn nhất khi thực hiện các thủ tục tiếp cận khoản vay.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, có 5 rào cản khiến doanh nghiệp khó tiếp cận chính sách và các nguồn lực phát triển.

“Đầu tiên là khoảng cách về thông tin, có nhiều doanh nghiệp chưa biết chính sách nào phù hợp và tiếp cận bằng cách nào. Tiếp đó là khoảng cách về thực thi, thủ tục có thể đúng ở từng khâu nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong cả quá trình thực hiện các quy trình. Thứ ba là khoảng cách về nguồn lực, việc hỗ trợ cần được phân tầng theo nhu cầu, quy mô doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp siêu nhỏ cần hỗ trợ kế toán, kỹ năng số; doanh nghiệp mở rộng quy mô thì cần hỗ trợ vốn, mặt bằng, thị trường; doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cần hỗ trợ khoa học công nghệ, chứng nhận kỹ thuật và tư vấn nhân lực. Thứ tư là khoảng cách về thị trường, cần công khai nhu cầu mua sắm của khu vực công, các tiêu chuẩn kỹ thuật và tạo điều kiện thử nghiệm sản phẩm, đơn hàng, qua đó mở rộng cơ hội thị trường cho doanh nghiệp. Cuối cùng là khoảng cách về tiếng nói, doanh nghiệp cần được tham gia vào quá trình thiết kế chính sách hỗ trợ. Việc tham vấn cần được thực hiện theo quy mô, ngành nghề và nhóm doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp đã, đang và chưa từng tiếp cận chính sách”, ông Mạc Quốc Anh phân tích.

Nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp

Năm 2017, Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tháo gỡ khó khăn cốt lõi và thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của DNNVV. Tuy nhiên sau gần 10 năm triển khai, Luật chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, phần lớn doanh nghiệp đều không tiếp cận được với cơ chế, chính sách đã đưa vào Luật do gặp nhiều vướng mắc về quy trình, thủ tục khiển khai và điều kiện thụ hưởng. Điều này đặt ra câu hỏi: doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách là do chính sách chưa hỗ trợ đúng những gì doanh nghiệp cần hay do các điều kiện thụ hưởng mà chính sách yêu cầu nằm ngoài khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), ngay từ khi thiết kế chính sách phải đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, là chủ thể của chính sách.

“Phải đổi mới triệt để tư duy làm chính sách để hỗ trợ đúng những gì doanh nghiệp cần. Nếu chúng ta vẫn làm theo nếp cũ, lại kế thừa cái cũ, rồi chắp vá mà không thể thay đổi hoàn toàn thì tôi cho rằng rất khó tạo ra được một chính sách tốt và rồi lại tồn tại cơ chế xin-cho thì làm sao giúp ích cho doanh nghiệp được. Điều nữa cũng rất quan trọng đó là khi đã có chính sách rồi thì phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, nghiêm túc gắn với thời hạn thực hiện để bảo đảm lộ trình triển khai được tốt hơn, sau đó là sẽ đánh giá kết quả đạt được rồi xem xét những vướng mắc còn tồn tại để tháo gỡ”, ông Hòe nêu quan điểm.

Chính sách cần được thiết kế sát với nhu cầu thực tế, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện thụ hưởng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận và phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có tiếp cận được chính sách hay không phụ thuộc phần lớn vào thể chế có tạo thuận lợi không, theo PGS. TS Lê Đức Hoàng, Giảng viên Đại học kinh tế Quốc dân, thể chế chính là “đường ray” để doanh nghiệp yên tâm phát triển. Nếu thể chế còn chồng chéo, thiếu minh bạch, bất định và khó dự báo hoặc thực thi không thống nhất thì dù doanh nghiệp có khát vọng, có vốn, có ý tưởng cũng rất khó lớn lên.

“Cải cách thể chế phải tháo bỏ được những rào cản đang làm doanh nghiệp mất thời gian, mất chi phí, mất cơ hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cấp năng lực, lớn mạnh về quy mô, công nghệ, quản trị và khả năng cạnh tranh. Cần coi doanh nghiệp là chủ thể phát triển, là lực lượng tạo việc làm, của cải, nguồn thu ngân sách và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia chứ không phải là đối tượng để quản lý. Trọng tâm cải cách cần tập trung bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp. Điều đặc biệt quan trọng là cải cách thể chế phải gắn với trách nhiệm thực thi nghiêm túc”, PGS. TS Lê Đức Hoàng nêu quan điểm.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số chỉ có thể đạt được khi khu vực doanh nghiệp giải quyết đồng thời 04 bài toán cốt lõi: Thuận lợi tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng thị trường. Trong đó, tiếp cận được chính sách là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thêm dư địa phát triển. Hiệu quả của chính sách cần được nhìn nhận thông qua khả năng chuyển hóa thành lợi ích thực tế cho doanh nghiệp. Số lượng văn bản được ban hành mới phản ánh một phần nỗ lực quản lý, thước đo quan trọng hơn là tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận thành công chính sách, nguồn lực được kích hoạt, năng suất được cải thiện, quy mô sản xuất được mở rộng sau quá trình thụ hưởng chính sách.

Một chính sách hiệu quả là chính sách tạo cơ hội để các doanh nghiệp có xuất phát điểm, quy mô và năng lực khác nhau đều có thể phát triển.