Tập đoàn SunRice Australia sản xuất lúa phát thải thấp tại Việt Nam

Thứ Tư, 18:10, 27/05/2026
VOV.VN - Hôm nay, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn SunRice - John Bradford và Giám đốc truyền thông của tập đoàn Anthony McFarlane.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Sunrise, John Bradford đã thông báo về những bước phát triển mới của tập đoàn SunRice ở thị trường Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung gạo quốc tế quan trọng nhất của Tập đoàn, đặc biệt là gạo chất lượng cao hướng đến các thị trường cao cấp.

Theo đó, SunRice đã có kế hoạch nâng công suất của nhà máy chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp lên 120 nghìn tấn/năm. Đồng thời, SunRice và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đã công bố giai đoạn tiếp theo của dự án hợp tác mang tên “Tăng cường chuỗi giá trị gạo cao cấp thích ứng với biến đổi khí hậu cùng các hộ nông dân nhỏ tại Đồng bằng sông Mê Công”. Dự án trị giá 1 triệu AUD sẽ do hai bên cùng tài trợ, tập trung vào các mục tiêu phù hợp với chương trình 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam như tăng cường kỹ thuật canh tác gạo tiêu chuẩn cao về khí hậu, cải thiện hiệu quả sau thu hoạch, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và phát triển giống lúa chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (giữa) và lãnh đạo tập đoàn SunRice. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

SunRice và ACIAR cũng sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển hoạt động của Trung tâm Xuất sắc đặt tại nhà máy chế biến gạo ở Đồng Tháp, tạo môi trường thuận lợi để người trồng lúa cũng như các sinh viên ngành nông nghiệp có thể đến nghiên cứu, học tập.

Ngoài ra, SunRice cũng là nhà tài trợ cho Quỹ KOTO, là doanh nghiệp xã hội đầu tiên của Việt Nam, chuyên đào tạo nghề về nhà hàng khách sạn. KOTO là nơi hội tụ cả hoạt động kinh doanh và các hoạt động xã hội. Do đó, việc SunRice ký thoả thuận là nhà tài trợ cho KOTO xuất phát từ mong muốn có các đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của SunRice cho ngành sản xuất, chế biến gạo của Việt Nam, giúp nâng cao giá trị thương phẩm, năng lực tiếp cận thị trường và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu. Đại sứ Phạm Hùng Tâm thông tin đến Chủ tịch SunRice về chủ trương chính sách ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ đánh giá cao việc lãnh đạo SunRice tham gia sự kiện “Gặp gỡ Australia 2026” vừa tổ chức thành công tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư lớn nhất của Australia tại Việt Nam từ trước đến nay, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích quan trọng cho hợp tác kinh tế hai bên.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm khuyến khích SunRice tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam, ủng hộ các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu kinh tế thương mại giữa hai nước, tiếp tục là một trong các doanh nghiệp đi đầu của Australia trong hợp tác thương mại, đầu tư chất lượng cao với Việt Nam.

Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

VOV.VN - Trụ cột đầu tiên của thỏa thuận AUKUS là việc Mỹ phối hợp với Anh trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia vào những năm 2030. Tuy vậy, dư luận Australia vẫn lo ngại thỏa thuận này có thể không được triển khai đúng tiến độ do nhiều yếu tố từ phía Mỹ.

Việt Nga/VOV-Australia
