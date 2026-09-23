Xe đưa rước công nhân lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện ở Tây Ninh

Ngày 23/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trước đây), khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Sáng cùng ngày, ô tô biển số 98H-062.56 chở gần 20 công nhân lưu thông trên đường ĐT784, theo hướng từ xã Truông Mít đến phường Tân Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn tại giao lộ Khởi Hà – Phước Ninh, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: M.H)

Khi đến giao lộ Khởi Hà – Phước Ninh, xã Cầu Khởi (khu vực thuộc huyện Dương Minh Châu trước đây), xe đưa rước công nhân xảy ra va chạm với một xe máy do người phụ nữ điều khiển đang dừng sát lề đường.

Sau cú va chạm, ô tô mất hướng, lao lên vỉa hè rồi tông gãy một trụ điện mới dừng lại. Vụ việc khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng. Người dân sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu..

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.