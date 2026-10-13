Tây Ninh lập tổ điều phối, ưu tiên vật liệu cho công trình trọng điểm



Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa phương hiện có 68 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, với tổng trữ lượng khoảng 52 triệu m3. Trong đó, lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được cấp phép nhưng chưa khai thác còn khoảng 38,8 triệu m3.

Tây Ninh đang triển khai việc thành lập tổ điều phối vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm

Nguồn khoáng sản này là cơ sở để địa phương chủ động tính toán, bố trí vật liệu phục vụ các dự án. Tuy nhiên, Tây Ninh hiện chưa có nguồn đá xây dựng đáp ứng đầy đủ nhu cầu; nguồn vật liệu chủ yếu gồm cát xây dựng, đất sét và các loại vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng. Trong khi đó, nhiều công trình trọng điểm đang triển khai đòi hỏi khối lượng vật liệu lớn, đặt ra yêu cầu phải chủ động nguồn cung và có phương án điều phối phù hợp.

Để bổ sung nguồn vật liệu, tỉnh đã phân định 59 khu vực khoáng sản không đấu giá với tổng trữ lượng khoảng 130,3 triệu m3, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án trọng điểm của tỉnh. Tây Ninh cũng kiến nghị Chính phủ điều tiết khoảng 15,6 triệu m3 vật liệu cho địa phương.

Theo nội dung được Sở Công Thương báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ phương án điều tiết; trước mắt, dự kiến hỗ trợ Tây Ninh khoảng 4 triệu m3 từ nguồn của hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.Trước yêu cầu cấp thiết về nguồn cung, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thành lập Tổ điều phối vật liệu xây dựng. Tổ này có nhiệm vụ theo dõi tình hình cung cầu, nắm sản lượng khai thác và điều phối nguồn vật liệu giữa các mỏ, qua đó tập trung nguồn cung cho những dự án cần ưu tiên, hạn chế nguy cơ thiếu hụt làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trao đổi

"Cùng với giải pháp điều phối, tỉnh sẽ tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là tại các khu vực được khai thác theo cơ chế đặc thù. Công tác kiểm tra, giám sát sản lượng, việc chấp hành quy định và xử lý vi phạm sẽ được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu khai thác hợp lý, phòng ngừa sạt lở và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng" - bà Châu Thị Lệ cho biết.