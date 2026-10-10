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Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh

Thứ Bảy, 07:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh cần nâng năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics.

 

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Tây Ninh đạt 27 tỷ USD. Riêng 8 tháng, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 4,48 tỷ USD, tăng 19,8%; Trung Quốc đạt 1,63 tỷ USD, tăng 14,5%; Campuchia đạt gần 1 tỷ USD. Tại thị trường Hoa Kỳ, xuất khẩu giày dép tăng 22%, sản phẩm gỗ tăng 12,4% và dệt may tăng 11,4%.

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Logistics - Cảng biển - Cửa khẩu được xác định là hướng phát triển nhằm khai thác lợi thế giao thương với các nước trong khu vực

Kết quả này cho thấy hoạt động thương mại đang góp phần mở rộng thị trường, hỗ trợ sản xuất và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cơ cấu xuất nhập khẩu cũng đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong nước.

Hiện khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trong khi doanh nghiệp nội địa chiếm khoảng 30%.

Doanh nghiệp nội địa Tây Ninh và bài toán nâng cao giá trị gia tăng

Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc, Sở Công Thương Tây Ninh, với kết quả 27 tỷ USD sau 9 tháng, xuất nhập khẩu đang tạo nền tảng thuận lợi cho Tây Ninh thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2026. Tuy nhiên, mức đóng góp thực tế cần được đánh giá cùng tốc độ tăng GRDP, sản xuất công nghiệp và giá trị gia tăng tạo ra tại địa phương. Thách thức đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng thương mại, mà còn phải giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

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Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh trao đổi 

“Trong tổng cơ cấu đó, khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% trong tổng kim ngạch xuất và nhập, còn lại 30% của các doanh nghiệp trong nước. Chuỗi của ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta thực sự chưa tham gia bền vững”, bà Lệ nhận định.  

Để cải thiện thực trạng này, Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa và tăng khả năng kết nối với các nhà sản xuất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động xuất khẩu không chỉ tăng về quy mô mà còn tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương.

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Tỉnh Tây Ninh đang có những kết quả tích cực trong lĩnh vực công thương, tăng trưởng xuất khẩu tốt trên các thị trường chính

Phát triển hạ tầng logistics và giải pháp thúc đẩy kinh tế Tây Ninh

Theo bà Lệ, logistics cũng được xác định là một hướng phát triển nhằm khai thác lợi thế giao thương với Campuchia. Theo quy hoạch, Tây Ninh có 17 trung tâm logistics, trong đó 4 trung tâm tại khu vực biên giới với tổng diện tích khoảng 270 ha. Riêng trung tâm logistics Mộc Bài quy mô khoảng 120 ha đang được chú trọng mời gọi đầu tư. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống này sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành công thương đang phối hợp xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại số, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và cập nhật thông tin thị trường. 

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Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra ngày 6/10, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành để doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
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