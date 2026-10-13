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Tây Ninh tập trung phát huy lợi thế sau hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng

Thứ Ba, 10:00, 13/10/2026
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VOV.VN - GRDP tăng 10,3% trong 9 tháng của năm 2026, đưa Tây Ninh vào Top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10–10,5% cả năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và phát huy lợi thế sau hợp nhất.


Kết nối lợi thế, mở rộng chuỗi giá trị

Sau hợp nhất, Tây Ninh có thêm dư địa phát triển nhờ kết nối thế mạnh của Long An cũ và Tây Ninh cũ. Long An có nền tảng công nghiệp, khu công nghiệp và doanh nghiệp xuất khẩu; Tây Ninh có lợi thế nông nghiệp, chế biến và kinh tế cửa khẩu. Sự bổ trợ này mở cơ hội liên kết vùng nguyên liệu, sản xuất, logistics và tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn.

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Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh đi vào hoạt động, bổ sung nguồn cung con giống chất lượng cao cho ngành chăn nuôi phía Nam.

Đầu quý IV/2026, Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng đi vào hoạt động với vốn đầu tư 10 triệu USD, công suất 21 triệu vịt giống một ngày tuổi mỗi năm. Dự án có sự hợp tác của Tập đoàn Orvia (Pháp), De Heus (Hà Lan) và Công ty Chăn nuôi Lan Chi, bổ sung nguồn cung con giống chất lượng cao cho ngành chăn nuôi phía Nam.

Cùng với đó, De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh, từ con giống, chăn nuôi đến chế biến và xuất khẩu. Từ kế hoạch đầu tư 2.500 tỷ đồng năm 2023, hai bên đã nâng quy mô lên hơn 10 dự án, tổng vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng đến năm 2030, gồm trang trại chăn nuôi, nhà máy chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm và phân bón hữu cơ.

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á thuộc Tập đoàn De Heus (Hà Lan), cho rằng: Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng có nhiều cơ hội phát triển nếu tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất và hoàn thiện hạ tầng.

“Nếu Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực các vấn đề logistics, cảng và hạ tầng cao tốc giao thông thì chắc chắn Việt Nam sẽ có nhiều tiềm năng hơn so với trước đây. Công ty chúng tôi, cũng như các doanh nghiệp châu Âu cũng rất tin tưởng, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng” - ông Johan van den Ban nhận định. 

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Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên trái) chúc mừng nhà đầu tư 

Với Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là chuyển lợi thế sau hợp nhất thành năng lực sản xuất và giá trị kinh tế thực chất. Trong đó, nông nghiệp đóng góp khoảng 13–14% GRDP với chăn nuôi được xác định là mũi nhọn. Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sẽ giúp tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu hút đầu tư.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng ở thu hút những dự án riêng lẻ mà sẽ xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò liên kết, người dân là đối tác và khoa học công nghệ tạo động lực.

“Từ một nhà máy giống, chúng ta có thể nghĩ xa hơn, từ con giống đến vùng chăn nuôi, từ vùng chăn nuôi đến chuỗi cung ứng, từ chuỗi cung ứng đến chế biến, từ chế biến đến thị trường và từ thị trường đến thương hiệu nông sản của tỉnh Tây Ninh.”, ông Nguyễn Minh Lâm nói. 

Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh thu hút 113 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu USD. Dòng vốn này chỉ thực sự tạo sức bật khi được chuyển thành năng lực sản xuất, công nghệ, việc làm và các chuỗi cung ứng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

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Các dự án nông nghiệp công nghệ cao góp phần kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ, mở rộng chuỗi giá trị tại Tây Ninh.

Tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển vốn thành tăng trưởng

Trong 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của Tây Ninh tăng 15,02%, riêng chế biến, chế tạo tăng 15,32%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27 tỷ USD, tăng 17,5%, xuất siêu khoảng 4 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 174.000 tỷ đồng, tăng 19%; doanh thu du lịch vượt 6.000 tỷ đồng, tăng 53%.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của Tây Ninh ghi nhận hơn 100 công trình, dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn, nhưng thách thức nằm ở việc tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh triển khai để vốn đăng ký sớm chuyển thành nhà máy, việc làm và giá trị sản xuất.

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Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Tây Ninh tăng 15,02%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 15,32%.

Trong quý IV, tỉnh tập trung thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, phấn đấu tăng trưởng khoảng 14%; ưu tiên chế biến, chế tạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì đơn hàng và đưa các dự án tồn đọng vào hoạt động. Biến động đơn hàng xuất khẩu, chi phí nguyên vật liệu và vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn là những yếu tố gây áp lực cho tăng trưởng của tỉnh.

Các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, Vành đai 4 TP.HCM và những tuyến kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu cũng cần được đẩy nhanh tiến độ để tăng khả năng kết nối và giảm chi phí logistics.

Đến hết tháng 9, Tây Ninh giải ngân đầu tư công đạt 72,6% kế hoạch Thủ tướng giao, đòi hỏi tỉnh tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm. 

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Tây Ninh đặt mục tiêu thúc đẩy công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khoảng 14% trong những tháng cuối năm

Theo ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, địa phương đang chuyển từ thế bị động sang chủ động trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, hướng tới các động lực tăng trưởng dài hạn.

“Thường trực Tỉnh ủy đã cho chủ trương xây dựng đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược. Nếu trước đây tỉnh còn ở thế bị động thì hiện nay phải chuyển sang chủ động, triển khai nhiều giải pháp để thu hút các nhà đầu tư. Theo quy hoạch, tỉnh xác định 8 nhóm ngành nghề trọng điểm cần tập trung thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các thị trường, trong đó có châu Âu, ưu tiên những lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…”, ông Đặng Đình Toàn nói.

Tăng trưởng 10,3% sau 9 tháng tạo lợi thế cho Tây Ninh, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh cần biến nguồn vốn đăng ký thành dự án hoạt động, đẩy nhanh đầu tư công và phát huy hiệu quả liên kết sau hợp nhất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

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Xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh

VOV.VN - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh cần nâng năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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