Tây Ninh chuyển khoa học công nghệ từ phong trào sang giá trị thực chất

Học nghề công nghệ cao để đón cơ hội việc làm

Ngay từ khi còn học tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, Trần Thanh Thuận đã chủ động tìm hiểu những công nghệ mới tại Ngày hội Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026. Với Thuận, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là cơ hội nhìn rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiếp cận doanh nghiệp công nghệ đang đầu tư vào địa phương.

Đang theo học ngành Công nghệ kim loại và chế tạo máy móc có ứng dụng công nghệ điện tử và trí tuệ nhân tạo, Thuận nhận thấy công nghệ đang thay đổi rất nhanh phương thức sản xuất. Muốn tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp, người học không thể chỉ dừng ở kiến thức trong nhà trường mà phải liên tục cập nhật công nghệ, nâng cao tay nghề và kỹ năng thực hành.

Được đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, Thuận kỳ vọng sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đang đầu tư tại Tây Ninh, vừa có thu nhập tốt, vừa có cơ hội tiếp tục nâng cao chuyên môn.

“Em đang cố gắng tiếp cận để khi làm được đơn giản hoá, học công nghệ cao để nâng cao tay nghề để tiếp cận công việc dễ dàng hơn. Sau này cũng muốn có một việc làm ở một donh nghiệp lớn nào đó”, Thuận chia sẻ.

Từ câu chuyện của Thuận có thể thấy, khi Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề và khả năng ứng dụng công nghệ ngày càng rõ nét. Đây cũng là lý do khoa học công nghệ và chuyển đổi số cần được kết nối trực tiếp với những bài toán của địa phương và doanh nghiệp.

Các đơn vị công nghệ thông tin và chuyển đổi số Tây Ninh trao đổi với đối tác trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, theo ông Lê Quang Anh Tuấn, Phó Giám đốc MobiFone Tây Ninh, thời gian qua đơn vị này đã tham gia tư vấn cơ sở dữ liệu dùng chung tại 12 sở, ban, ngành; tư vấn chuyển đổi số tại 34 phường, xã và khảo sát các hệ thống xử phạt hành chính.

Cùng với Viettel và VinaPhone, MobiFone được UBND tỉnh giao phối hợp triển khai các giải pháp góp phần cải thiện chỉ số chuyển đổi số tại các phường, xã. Doanh nghiệp cũng đồng hành với các sở, ngành, địa phương trong phát triển những giải pháp ứng dụng AI và công nghệ số, hướng đến rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng năng suất cán bộ và cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ công.

Công nghệ được đưa vào thực tiễn thì con người phải biết sử dụng. Vì vậy, MobiFone cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho lực lượng công nghệ số cộng đồng, trong đó có đoàn viên, thanh niên.

“Đối với nguồn nhân lực thì MobiFone cũng đã đồng hành cùng với các sở, ban, ngành và phường, xã để thực hiện các lớp đào tạo, huấn luyện về chuyển đổi số, đặc biệt là đối với các tổ công nghệ số cộng đồng để nâng cao công nghệ số cũng như kiến thức, kỹ năng số dành cho các bạn trẻ. Bởi vì các bạn trẻ là thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng, chính là cái cầu nối giữa chính quyền và người dân và đây là một nhân tố rất đắc lực để giúp rút ngắn thời gian chuyển đổi số cũng như nâng cao hiệu quả chuyển đổi số”, ông Tuấn cho biết.

Doanh nghiệp chủ động, cần thêm lực đẩy

Từ phía doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu ứng dụng công nghệ cũng đang diễn ra trực tiếp trong hoạt động hằng ngày. Tại Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan, doanh nghiệp chủ động đầu tư máy móc, đổi mới quy trình sản xuất theo hướng hiện đại. Trong quản lý kinh doanh, phần mềm được sử dụng từ bán hàng, quản lý khách hàng đến tiếp nhận và xử lý khiếu nại trực tuyến. Công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp quản lý nhanh hơn, hiệu quả hơn và từng bước nâng chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo đòi hỏi nguồn lực không nhỏ. Trong khi doanh nghiệp phải tập trung cho sản xuất, việc dành thời gian tìm hiểu đầy đủ các chính sách hỗ trợ, chương trình xúc tiến khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng còn hạn chế.

Doanh nghiệp địa phương mong muốn được tiếp cận nhiều hơn những thông tin, chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ

Bà Bùi Thị Phương Thùy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan cho rằng, doanh nghiệp vẫn phải chủ động đổi mới, nhưng sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn.

“Mong là chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành có những chương trình xúc tiến, những chương trình hỗ trợ thì cũng thông báo kịp thời cho doanh nghiệp chúng tôi để nắm bắt. Thật sự mà nói thì doanh nghiệp mà cứ lo làm, tập trung làm sản phẩm thật tốt chứ đâu có ngồi chờ hỗ trợ. Nếu được hỗ trợ thì đó là một động lực cho doanh nghiệp rất lớn”, bà Thuý kiến nghị.

Từ thực tế này, Tây Ninh đang chuyển cách tiếp cận: Không chạy theo việc có bao nhiêu hệ thống, phần mềm hay hoạt động, mà đặt câu hỏi công nghệ giải quyết được bài toán gì và tạo ra giá trị cụ thể nào. Tỉnh ưu tiên các nền tảng dùng chung, phát triển dữ liệu, tăng ứng dụng AI, đồng thời đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Điểm nghẽn lớn hiện nay là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đồng đều. Dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa thật sự “đúng, đủ, sạch, sống”; việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế. Đây là những vấn đề phải được tháo gỡ nếu muốn các nền tảng công nghệ đầu tư vào thực sự phát huy hiệu quả.

Nghi thức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Giải pháp trước mắt là đào tạo nhân lực theo nhu cầu sử dụng. Người lao động vừa phải có chuyên môn nghề nghiệp, vừa có kỹ năng công nghệ để vận hành, ứng dụng trong sản xuất; doanh nghiệp có được nguồn nhân lực phù hợp, còn nhà trường đào tạo sát hơn với thị trường.

Thạc sĩ Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho rằng nhân lực là một trong những vấn đề cần tập trung để chuyển đổi số đi vào thực chất, từ đó đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn tại địa phương. “Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, xác lập các chỉ tiêu đo lường kết quả. Lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với dữ liệu nền tảng an toàn thông tin, làm nền móng”, bà Nhung nói.

Khi Tây Ninh bước vào giai đoạn tăng tốc thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghệ hay những phong trào ngắn hạn. Giá trị cuối cùng phải được đo bằng năng suất, chất lượng, nguồn nhân lực và khả năng giải quyết những bài toán cụ thể của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để công nghệ trở thành một động lực thực sự cho tăng trưởng của Tây Ninh.