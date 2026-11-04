Thái Nguyên đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật cầu Gia Bảy ngày 22/12

Ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy và Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Cầu Gia Bảy giải ngân hơn 79% vốn năm 2026

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy được khởi công từ tháng 2/2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Linh Sơn đạt 99,24%, phường Phan Đình Phùng đạt 98,42%.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Tại mố M1 và M2 đã hoàn thành thi công 18/18 cọc khoan nhồi. Trong đó, mố M1 đã hoàn thành đổ bê tông bệ và thân mố; mố M2 đang triển khai thi công móng.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Gia Bảy vượt sông Cầu

Tại trụ T1, nhà thầu đã hoàn thành 16/16 cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ trụ và đang tiếp tục thi công thân trụ. Tổng khối lượng giải ngân vốn năm 2026 đạt 79,25%.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, các gói thầu đang được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, gói thầu xây dựng tuyến đê đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Huống phấn đấu hoàn thành ngày 27/12/2027; gói thầu mở rộng lòng sông và kè gia cố bảo vệ bờ tả sông Cầu dự kiến hoàn thành ngày 15/6/2027.

Yêu cầu thông xe kỹ thuật cầu Gia Bảy ngày 22/12

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Đối với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tổ chức thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 22/12/2026.

Với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, các sở, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân. Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ dự án với đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, quá trình thi công phải gắn với yêu cầu bảo đảm cảnh quan, không gian đô thị, nhất là khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Các đơn vị cần xây dựng phương án tổ chức mặt bằng, vận chuyển vật liệu, thu gom đất đá và vệ sinh môi trường phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình đối với công tác phòng, chống lũ, bảo vệ an toàn khu dân cư, hạ tầng đô thị, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và chỉnh trang diện mạo đô thị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.