English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật cầu Gia Bảy ngày 22/12

Thứ Tư, 17:05, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Gia Bảy và tuyến đê Hữu Cầu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Gia Bảy vào ngày 22/12/2026.

Ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy và Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Cầu Gia Bảy giải ngân hơn 79% vốn năm 2026

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy được khởi công từ tháng 2/2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Linh Sơn đạt 99,24%, phường Phan Đình Phùng đạt 98,42%.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Tại mố M1 và M2 đã hoàn thành thi công 18/18 cọc khoan nhồi. Trong đó, mố M1 đã hoàn thành đổ bê tông bệ và thân mố; mố M2 đang triển khai thi công móng.

thai nguyen dat muc tieu thong xe ky thuat cau gia bay ngay 22 12 hinh anh 1
Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Gia Bảy vượt sông Cầu

Tại trụ T1, nhà thầu đã hoàn thành 16/16 cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ trụ và đang tiếp tục thi công thân trụ. Tổng khối lượng giải ngân vốn năm 2026 đạt 79,25%.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, các gói thầu đang được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, gói thầu xây dựng tuyến đê đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Huống phấn đấu hoàn thành ngày 27/12/2027; gói thầu mở rộng lòng sông và kè gia cố bảo vệ bờ tả sông Cầu dự kiến hoàn thành ngày 15/6/2027.

Yêu cầu thông xe kỹ thuật cầu Gia Bảy ngày 22/12

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Đối với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tổ chức thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 22/12/2026.

Với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, các sở, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân. Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công.

thai nguyen dat muc tieu thong xe ky thuat cau gia bay ngay 22 12 hinh anh 2
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ dự án với đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, quá trình thi công phải gắn với yêu cầu bảo đảm cảnh quan, không gian đô thị, nhất là khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Các đơn vị cần xây dựng phương án tổ chức mặt bằng, vận chuyển vật liệu, thu gom đất đá và vệ sinh môi trường phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình đối với công tác phòng, chống lũ, bảo vệ an toàn khu dân cư, hạ tầng đô thị, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và chỉnh trang diện mạo đô thị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

gpmb-de.jpg

Thái Nguyên: Đồng thuận mở đường cho tuyến đê hữu sông Cầu

VOV.VN - Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đê hữu sông Cầu dài hơn 16,4 km, công trình có vai trò quan trọng trong bảo vệ khu vực trung tâm tỉnh. Cùng với tuyên truyền, vận động, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư để tạo đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử
Thái Nguyên tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử

VOV.VN - GRDP 9 tháng năm 2026 của Thái Nguyên tăng 11,24%, riêng quý III tăng 13,96%, đứng thứ hai cả nước. Tuy nhiên, khi điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác chiếm tới 93,46% kim ngạch xuất khẩu, sự phụ thuộc vào một nhóm ngành chủ lực đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa động lực tăng trưởng.

Thái Nguyên tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử

Thái Nguyên tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử

VOV.VN - GRDP 9 tháng năm 2026 của Thái Nguyên tăng 11,24%, riêng quý III tăng 13,96%, đứng thứ hai cả nước. Tuy nhiên, khi điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác chiếm tới 93,46% kim ngạch xuất khẩu, sự phụ thuộc vào một nhóm ngành chủ lực đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa động lực tăng trưởng.

Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng từ khu vực trung tâm
Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng từ khu vực trung tâm

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu 8 xã, phường khu vực trung tâm phát huy lợi thế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển năm 2026.

Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng từ khu vực trung tâm

Thái Nguyên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng từ khu vực trung tâm

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu 8 xã, phường khu vực trung tâm phát huy lợi thế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển năm 2026.

Thái Nguyên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp, FDI và đầu tư công
Thái Nguyên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp, FDI và đầu tư công

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước.

Thái Nguyên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp, FDI và đầu tư công

Thái Nguyên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp, FDI và đầu tư công

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước.

Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tăng trưởng tích cực từ đầu năm
Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tăng trưởng tích cực từ đầu năm

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên có sự tăng trưởng tích cực, phản ánh sự ổn định và mở rộng của sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tăng trưởng tích cực từ đầu năm

Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tăng trưởng tích cực từ đầu năm

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên có sự tăng trưởng tích cực, phản ánh sự ổn định và mở rộng của sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp