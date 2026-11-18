Chiều 18/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên do bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, làm việc với Sở Tài chính về công tác quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và việc triển khai các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; công tác quản lý, điều hành ngân sách và bố trí nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 77,6% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 69,6%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 138% dự toán.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/9 đạt 6.860.488 triệu đồng, tương đương 63% kế hoạch được giao.

61 nghị quyết cần hơn 14.666 tỷ đồng

Đáng chú ý, qua rà soát, có 61 nghị quyết của HĐND tỉnh phát sinh nhu cầu kinh phí với tổng số khoảng 14.666,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí đã bố trí mới đạt 2.540,1 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 12.126,2 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính làm rõ tiến độ thu tiền sử dụng đất; việc cân đối, phân bổ nguồn thu giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã; những khó khăn trong hạch toán, ghi thu, ghi chi đối với khoản tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đoàn cũng đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ giải ngân các dự án tồn đọng vốn kéo dài; việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi làm rõ đối với các nội dung tại buổi làm việc

Làm rõ nguồn lực thực hiện chính sách sau sắp xếp chính quyền

Đối với lĩnh vực ngân sách, Đoàn giám sát đề nghị làm rõ việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, cần đánh giá tình hình bố trí, giải ngân kinh phí thực hiện các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh, nhất là những chính sách đã có hiệu lực nhưng chưa được bảo đảm đầy đủ nguồn lực.

Đoàn cũng đề nghị Sở Tài chính làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các khoản kinh phí chưa thực hiện theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và tình trạng chậm điều chỉnh, báo cáo dự toán ngân sách theo quy định.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên Lê Kim Phúc cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trực tiếp báo cáo, giải trình, làm rõ những nội dung được các thành viên Đoàn giám sát quan tâm.

Bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của Sở Tài chính trong chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ giám sát. Đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư công.

Bà Mai Thị Thúy Nga đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn giám sát; rà soát, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư công, điều hành ngân sách và bố trí kinh phí thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính cần chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.