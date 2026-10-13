Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố Hải Phòng



Thành phố Hải Phòng hiện có gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; riêng 9 tháng năm 2026 có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP thành phố, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng của Hải Phòng mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng thành phố nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng còn một số hạn chế về quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động. Liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều bất cập và chưa hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng, chi phí thuê đất, mặt bằng xây dựng; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đáng chú ý, các doanh nghiệp vận tải, logistics đề nghị có các gói tín dụng với lãi suất phù hợp, điều kiện vay linh hoạt; doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn có thêm quỹ nhà xưởng, mặt bằng sản xuất phù hợp với khả năng tài chính.

TP Hải Phòng khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết để phát triển bền vững. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cũng xác định rõ trách nhiệm trong việc đại diện tiếng nói, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp.

"Hiệp hội sẽ rà soát lại toàn bộ hoạt động của mình, để làm tốt hơn hai vai: cầu nối và đồng hành; khảo sát niềm tin doanh nghiệp sáu tháng một lần, tách riêng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Về kết nối chuỗi, với ba nhóm lõi: cảng biển – logistics; công nghiệp – cơ khí – công nghiệp hỗ trợ; xây dựng – vật liệu – hạ tầng. Để nâng cao năng lực, doanh nghiệp lớn đỡ đầu doanh nghiệp nhỏ, từng bước đưa doanh nghiệp Hải Phòng vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI", ông Trần Văn Thắng khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp; trong đó có ít nhất 03 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 14,5 - 15%/năm, đóng góp khoảng 43 - 45% GRDP và 55 - 57% thu ngân sách nội địa.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khẳng định cam kế đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương tập trung chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lấy hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

"Về phía thành phố luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thành phố xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ. Những gì thuộc trách nhiệm của chính quyền thì thành phố phải chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ, những gì thuộc về doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới, vươn lên. Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng trao đổi, chia sẻ để tìm giải pháp hiệu quả nhất", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp thành phố không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, thượng tôn pháp luật, đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.