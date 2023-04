Giá trị hàng hóa Australia xuất khẩu tăng mạnh

Truyền thông Australia cho biết, giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này trong năm tài chính 2022-2023 có thể đạt kỷ lục mới khi lên tới 464 tỷ AUD, tăng 42 tỷ so với năm tài chính trước đó, trong đó tài nguyên thiên nhiên tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Theo số liệu báo cáo hàng hàng mà Bộ Tài chính Australia vừa công bố cho thấy, giá trị xuất khẩu khí gas tự nhiên hóa lỏng tiếp tục tăng thêm 20 tỷ AUD trong năm tài chính này khi có thể lên tới 91 tỷ AUD, gấp 3 lần so với 2 năm tài chính trước đó. Tiếp sau đó, than nhiệt, than luyện kim vẫn là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước này với kim ngạch lần lượt đạt tới 65 tỷ AUD và 63 tỷ AUD.

Xuất khẩu khí gas tự nhiên hóa lỏng của Australia tăng mạnh trong năm tài chính 2022-2023. (Ảnh: The Australian).

Nếu so với con số 16 tỷ AUD trong 2 năm tài chính trước đó thì có thể thấy mức độ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ của mặt hàng than nhiệt. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu lithium sau khi tăng gấp 3 lần trong năm ngoái thì năm nay đạt 19 tỷ AUD.

Mặc dù số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Australia trong năm tài chính 2022-2023 tăng mạnh song triển vọng trong năm tới thì không còn khả quan như vậy khi có thể giảm xuống chỉ còn 378 tỷ AUD. Trong đó, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia đều giảm, bao gồm than nhiệt, than luyện kim và lithium. Đặc biệt việc xuất khẩu than nhiệt sẽ giảm liên tục và giảm mạnh và có thể đạt giá trị tương đương (khoảng 19 tỷ AUD) với lithium vào giai đoạn 2027-2028.

Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King khẳng định, xu hướng này cho thấy tham vọng của Australia trong việc trở thành một cường quốc năng lượng sạch cũng như vai trò của khoáng sản quan trọng trong quá trình này./.