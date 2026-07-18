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Cải chính

TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026

Thứ Bảy, 09:44, 18/07/2026
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VOV.VN - Trong 50 nhà đất TP.HCM đấu giá năm nay, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng, có 8 lô "đất vàng" và 3.790 căn hộ ở đô thị mới Thủ Thiêm sẽ đưa ra đấu giá tháng 9.

UBND TP.HCM vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và thông báo thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể với các dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá trong năm 2026.

Đồng thời hoàn thiện và trình phương án giá đất cụ thể với dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất; cung cấp thông tin địa chính cho Thuế Thành phố, để ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, không để ảnh hưởng tiến độ thu ngân sách.

tp.hcm thuc tien do ban dau gia dat, du kien thu gan 97.000 ty ngay nam 2026 hinh anh 1
3.790 căn hộ chung cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến đưa ra đấu giá lại trong tháng 9.

Sở này cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá các khu đất đã được UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp của Đảng ủy UBND TP.HCM về tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Sở đang phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện loạt giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn tất hồ sơ, thủ tục đấu giá các khu đất công trước tháng 9, để tạo nguồn thu.

Trong năm 2026, TP.HCM đã lên kế hoạch đấu giá 50 khu/lô đất, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch đấu giá 8 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến trong tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP.HCM phê duyệt giá khởi điểm và quyết định đấu giá 8 lô đất này, cùng 3.790 căn hộ chung cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Riêng với khu đất/lô đất khác, trong đó có lô đất dự án Thương xá Tax (hơn 9.000 m²), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị Thành phố giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV kiểm tra, rà soát và trả lại toàn bộ khu đất hiện nay.

tp.hcm thuc tien do ban dau gia dat, du kien thu gan 97.000 ty ngay nam 2026 hinh anh 2
Khu đất Thương xá Tax đang được kiến nghị hoàn trả để đưa vào kế hoạch đấu giá.

Sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để thực hiện đấu giá theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính, có 9 khu đất khác đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất phê duyệt phương án đấu giá. Số thu dự kiến với 9 lô đất này là 1.135 tỷ đồng.

Ngoài ra, 23 khu đất đang hoàn thiện phương án giá, với số thu dự kiến 14.141 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thành phố đang đẩy nhanh phê duyệt giá đất để các chủ đầu tư được giao đất nộp ngân sách. Có 54 dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, với số tiền dự kiến 37.876 tỷ đồng.

Bên cạnh đấu giá đất, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Theo báo cáo của Thuế Thành phố, số nợ thuế đến ngày 30/6 khoảng 89.284 tỷ đồng, trong đó nợ từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm gần 50%, với 40.384 tỷ đồng.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 1.010.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm, số thu đạt là 477.163 tỷ đồng.

Theo danh mục 50 lô đất/khu đất TP.HCM dự kiến đấu giá trong năm 2026, ngoài 8 khu “đất vàng” với diện tích gần 14 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị thương mại rất cao, 42 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý nằm tại nhiều phường xã, với gần 2,6 triệu m².

Trong đó có các lô đất với diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa của khu vực trung tâm TP.HCM và phường Vũng Tàu. Đáng chú ý như khu đất hơn 4.300 m² tại đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung (Phường13, quận Bình Thạnh cũ).

Khu đất hơn 29.877 m² tại đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (Phường 7, Quận 6 cũ).

Khu đất 1.380 m² ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú (Phường 10, Quận 6 cũ) hay khu đất 6.057 m² tại phường Long Bình (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức cũ); khu đất hơn 13.470 m² tại xã Phú Hòa Đông (Tân Thạnh Tây - Củ Chi); khu đất gần 15.282 m² tại phường Linh Xuân (phường Linh Trung, TP Thủ Đức trước đây).

Tại phường Vũng Tàu, Phước Thắng, Tam Thắng, nhiều khu đất có diện tích lớn cũng nằm trong danh mục dự kiến đấu giá năm nay, như khu đất 1,4 ha ở đường Lê Hồng Phong; khu đất thương mại dịch vụ 2,9 ha tại phường Vũng Tàu, hay khu đất hơn 4 ha thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng...

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