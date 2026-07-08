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Messi bật khóc, tức giận với bản thân sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Thứ Tư, 07:35, 08/07/2026
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VOV.VN - Messi thừa nhận anh rất tức giận với bản thân sau khi đá hỏng phạt đền ở trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trước khi tỏa sáng, M10 là người đá hỏng quả phạt đền và suýt chút nữa trở thành tội đồ.

Tuy nhiên, Messi đã lập công chuộc tội khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83. Sau bàn thắng này, tiền đạo 39 tuổi đã ăn mừng cuồng nhiệt, anh cho biết : “Đó thực sự là khoảnh khắc giải tỏa, không chỉ với riêng tôi mà với cả đội bóng.

“Tôi rất giận bản thân vì đã đá hỏng quả phạt đền và cách mình thực hiện nó. Tôi cảm thấy mình đã phụ lòng đồng đội ở thời điểm quan trọng. Nhưng may mắn là Chúa vẫn dành cho tôi một điều đặc biệt ở cuối trận và tôi đã ghi được bàn gỡ hòa. Đó là cảm xúc giải tỏa vô cùng lớn, đồng thời là niềm hạnh phúc dành cho tất cả chúng tôi cũng như những người hâm mộ Argentina luôn đồng hành và khiến chúng tôi tự hào” - Messi chia sẻ thêm.

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Messi bật khóc sau khi giúp Argentina ngược dòng trước Ai Cập (Ảnh: Reuters).

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Messi đã bật khóc. Các đồng đội lập tức chạy đến ôm chầm lấy đội trưởng trước khi cùng nhau tung anh lên không trung giữa sân để ăn mừng chiến thắng.

Tiền đạo Lautaro Martinez dành những lời ngợi khen đặc biệt cho người đàn anh: “Vai trò thủ lĩnh của Messi luôn được thể hiện trên sân. Anh ấy là nguồn cảm hứng, là người dẫn đường cho cả đội. Khi thấy anh ấy xúc động như vậy, tôi đã nói hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì anh ấy hoàn toàn xứng đáng.

Chúng tôi chiến đấu vì đất nước, nhưng cũng chiến đấu nhiều hơn cho Messi bởi đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy. Messi đã cống hiến quá nhiều cho Argentina”.

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni cũng không cầm được nước mắt sau chiến thắng trước Ai Cập, ông cho biết: “Tôi là người rất dễ xúc động, các cầu thủ vẫn gọi tôi là 'ông vua mít ướt'. Tôi đã khóc cả trong phòng thay đồ”.

HLV Lionel Scaloni  khẳng định: “Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Messi sinh ra để chơi những trận đấu như thế này. Cậu ấy yêu bóng đá, yêu cảm xúc trên sân cỏ và chúng tôi chỉ mong Messi tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp, bởi khi giải nghệ, bạn sẽ nhớ những cảm xúc như thế suốt đời”.

Với màn tỏa sáng rực rỡ trước Ai Cập, Messi lập thêm nhiều cột mốc lịch sử. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận knock-out World Cup liên tiếp, đồng thời nối dài kỷ lục ghi bàn ở 9 trận World Cup liên tiếp.

Với pha lập công thứ 8 tại World Cup 2026, Messi cũng vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, nhiều hơn Kylian Mbappe và Erling Haaland một bàn. Tính từ khi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005, siêu sao sinh năm 1987 đã ghi 125 bàn sau 204 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

PV/VOV.VN
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