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TP.HCM đề xuất đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

Thứ Hai, 15:44, 21/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đề xuất đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng thực hiện 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi, di dời hàng nghìn căn nhà ven kênh, mở rộng đường Phạm Thế Hiển và xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị.

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

Các dự án thuộc nhóm A, sử dụng ngân sách TP.HCM, với tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng. Đây được xác định là những dự án cấp bách nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam thành phố.

Tuyến bờ Nam kênh Đôi chạy dọc đường Phạm Thế Hiển, dài khoảng 8,8km, hiện có 5.807 trường hợp nhà ven kênh, rạch. Con số này chiếm khoảng 38,8% tổng số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 cũ và tương đương 29% chỉ tiêu di dời 20.000 căn nhà ven kênh, rạch của TP.HCM trong giai đoạn 2025-2030.

tp.hcm de xuat dau tu hon 49.000 ty dong chinh trang bo nam kenh Doi hinh anh 1
Đây được xác định là những dự án cấp bách nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân và chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam thành phố (ảnh minh họa)

Theo UBND TP.HCM, phần lớn nhà ở tại khu vực này có diện tích nhỏ, kết cấu tạm bợ, điều kiện vệ sinh, môi trường và an toàn chưa được bảo đảm. Việc đầu tư dự án sẽ tạo điều kiện di dời người dân đến nơi ở mới tốt hơn, đồng thời cải tạo không gian đô thị dọc tuyến kênh.

TP đề xuất chia toàn tuyến thành 4 dự án thành phần độc lập

Cụ thể, dự án đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, thuộc phường Chánh Hưng, dài khoảng 1,2km, có tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng. Dự kiến dự án thu hồi khoảng 6,13ha đất, giải tỏa toàn phần 860 trường hợp và giải tỏa một phần 84 trường hợp.

Đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân (phường Chánh Hưng) dài khoảng 2,1km, có tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 11,01ha đất, ảnh hưởng 2.060 trường hợp, trong đó 2.042 trường hợp phải di dời toàn phần.

tp.hcm de xuat dau tu hon 49.000 ty dong chinh trang bo nam kenh Doi hinh anh 2
TP.HCM đề xuất đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng thực hiện 4 dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi (ảnh: A.T)

Tại phường Bình Đông, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dài khoảng 2,6km, có tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi 11,19ha đất, ảnh hưởng 1.434 trường hợp, trong đó 1.278 trường hợp bị giải tỏa toàn phần.

Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 2,9km, có tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 17.902 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi 20,85ha đất, ảnh hưởng 1.723 trường hợp, trong đó 1.627 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Theo UBND TP.HCM, việc chia toàn tuyến thành các dự án thành phần độc lập phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời thuận lợi cho quá trình chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Bên cạnh di dời nhà ven kênh, các dự án sẽ xây dựng tuyến kè phía bờ Nam và mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu thể dục thể thao dọc kênh cũng được đầu tư đồng bộ.

Thành phố dự kiến mở rộng cầu Mật, cầu Hiệp Ân và xây mới cầu Bà Tàng. Tại phường Bình Đông, dự án còn xây mới đường D8 rộng 30m dọc bờ Nam kênh Đôi và đường D7 rộng 14m.

Trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM sẽ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Từ năm 2028-2030, thành phố dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu và thi công trên toàn tuyến. Các dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2031 hoặc 2032.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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