Việt Nam mời gọi doanh nghiệp Đông Nam Á hợp tác công nghệ, đầu tư dài hạn

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, việc Fortune lựa chọn Việt Nam tổ chức hội nghị phản ánh sự quan tâm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của Đông Nam Á trong nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Fortune tổ chức tại TP.HCM. (Ảnh: Fortune)

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, khi 9 tháng của năm 2026, GDP tăng 9,01%, từng bước vững chắc hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán.

Việt Nam ưu tiên thu hút nhà đầu tư có công nghệ lõi, quản trị hiện đại, cam kết nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, Việt Nam mong muốn thu hút trung tâm nghiên cứu, trung tâm dữ liệu AI và hoạt động của các định chế tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chào mừng tại Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. (Ảnh: Fortune)

Thứ trưởng Bộ tài chính Lê Tấn Cận đề xuất 5 hướng hợp tác: cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ; đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước để hình thành chuỗi giá trị mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tham gia đầu tư, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

“Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà khoa học và các đối tác nước ngoài hợp tác, đầu tư, sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực và toàn cầu” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (Ảnh: Fortune)

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, với không gian phát triển mới sau sáp nhập, TP.HCM hội tụ nhiều lợi thế về kết nối các chuỗi sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ tài chính, mở thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giá trị khu vực.

Thành phố chú trọng hợp tác về tự động hóa, AI, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực; đồng thời định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong mạng lưới Fortune, tiếp nối những kết nối tại hội nghị bằng các kế hoạch hợp tác cụ thể.