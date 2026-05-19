TPHCM tiếp tục mở rộng rà soát dự án tồn đọng, HoREA gửi kiến nghị tháo gỡ

Trong quá trình rà soát các dự án tồn đọng trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM tiếp tục phản ánh hàng loạt công trình gặp khó khăn kéo dài liên quan đến pháp lý, đầu tư và đất đai. Trước thực tế này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi thêm đợt 3 báo cáo kiến nghị đến UBND TP.HCM và các sở, ngành nhằm đề xuất tháo gỡ cho nhiều dự án chưa được cập nhật trong danh sách xử lý trước đó.

Theo HoREA, việc tổng hợp bổ sung các dự án khó khăn được thực hiện trên cơ sở Chỉ thị 45 của UBND TP.HCM cùng văn bản của Sở Tài chính về rà soát các công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố. Trước đó, TP.HCM đã công bố danh mục 838 dự án, khu đất gặp vướng mắc cần được xem xét xử lý.

Tuy nhiên, sau hội nghị làm việc giữa HoREA và các doanh nghiệp bất động sản, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn không ít dự án chưa được đưa vào danh sách rà soát. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở thủ tục pháp lý đất đai, điều chỉnh quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính, thủ tục đầu tư và chậm phê duyệt hồ sơ liên quan.

Theo ghi nhận, nhiều dự án đã bị đình trệ trong thời gian dài khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn về tài chính, chi phí lãi vay và dòng tiền. Trong khi đó, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục thiếu hụt nguồn cung mới, đặc biệt ở phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở vừa túi tiền.

Trước đó, HoREA đã liên tiếp gửi hai đợt báo cáo bổ sung vào các ngày 15/5 và 16/5.