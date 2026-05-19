  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TPHCM tiếp tục mở rộng rà soát dự án tồn đọng, HoREA gửi kiến nghị tháo gỡ

Thứ Ba, 10:50, 19/05/2026
VOV.VN - TPHCM đang mở rộng rà soát các dự án tồn đọng ngoài danh sách 838 dự án đã công bố trước đó. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vướng mắc kéo dài về pháp lý, đất đai và đầu tư, HoREA đã gửi thêm kiến nghị nhằm đề xuất tháo gỡ cho các dự án tư nhân, FDI và PPP.

Trong quá trình rà soát các dự án tồn đọng trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM tiếp tục phản ánh hàng loạt công trình gặp khó khăn kéo dài liên quan đến pháp lý, đầu tư và đất đai. Trước thực tế này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi thêm đợt 3 báo cáo kiến nghị đến UBND TP.HCM và các sở, ngành nhằm đề xuất tháo gỡ cho nhiều dự án chưa được cập nhật trong danh sách xử lý trước đó.

Theo HoREA, việc tổng hợp bổ sung các dự án khó khăn được thực hiện trên cơ sở Chỉ thị 45 của UBND TP.HCM cùng văn bản của Sở Tài chính về rà soát các công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố. Trước đó, TP.HCM đã công bố danh mục 838 dự án, khu đất gặp vướng mắc cần được xem xét xử lý.

Tuy nhiên, sau hội nghị làm việc giữa HoREA và các doanh nghiệp bất động sản, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn không ít dự án chưa được đưa vào danh sách rà soát. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở thủ tục pháp lý đất đai, điều chỉnh quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính, thủ tục đầu tư và chậm phê duyệt hồ sơ liên quan.

Theo ghi nhận, nhiều dự án đã bị đình trệ trong thời gian dài khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn về tài chính, chi phí lãi vay và dòng tiền. Trong khi đó, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục thiếu hụt nguồn cung mới, đặc biệt ở phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở vừa túi tiền.

Trước đó, HoREA đã liên tiếp gửi hai đợt báo cáo bổ sung vào các ngày 15/5 và 16/5.

Ánh Phương/VOV.VN
TP.HCM phân 5 nhóm nhiệm vụ để chấm KPI công chức
VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc với hệ thống tiêu chí định lượng, định tính và phân nhóm nhiệm vụ theo mức độ phức tạp. Việc chấm điểm dự kiến thực hiện hằng tháng hoặc hằng quý.

TP.HCM sắp có Trung tâm tài chính hàng hải
VOV.VN - Dự kiến ngày 21/5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sẽ ra mắt Trung tâm tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế.

TP.HCM đón làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu hàng tỷ USD
VOV.VN - TP.HCM dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn (Data Center), với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại Khu Công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, TP đã thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ, trong đó có nhiều dự án công nghệ cao.

TP.HCM xây dựng cực tăng trưởng mới, đón 40 triệu du khách mỗi năm
VOV.VN - Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của TP.HCM. Đây là ý kiến của đại biểu tại Hội thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM” do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 12/5.

