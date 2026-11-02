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TP.HCM tìm đối tác đầu tư dài hạn trong không gian phát triển mới

Thứ Hai, 18:49, 02/11/2026
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VOV.VN - TP.HCM mong muốn thu hút những đối tác không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cơ hội phát triển nhân lực. Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM 2026, lãnh đạo thành phố khẳng định cam kết đồng hành, minh bạch và trách nhiệm với nhà đầu tư.

Chiều 2/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Fortune châu Á tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM 2026, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố.

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Toàn cảnh Diễn đàn hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026 (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Với chủ đề “TP.HCM – Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”, Diễn đàn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 100 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc và định hướng đối thoại, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết trong 10 tháng của năm 2026, thành phố thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lũy kế, thành phố có hơn 22.000 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng Giám đốc biên tập Fortune Andrew Staples đồng chủ trì Diễn đàn (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sức hấp dẫn của TP.HCM đến từ ba nền tảng: Vị thế trung tâm và sức lan tỏa; không gian phát triển mới; thể chế và sự đồng hành của chính quyền.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM có điều kiện kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo với nền tảng công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu cửa ngõ quốc tế. Sự kết nối này mở thêm cơ hội phát triển nghiên cứu, sản xuất, thương mại và logistics, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và mạng lưới sản xuất khu vực.

TP.HCM mong muốn tìm kiếm đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

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Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu khai mạc, chào mừng và định hướng nội dung đối thoại (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cam kết: “Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những cách làm mới, những mô hình đã thành công ở các quốc gia khác để cùng nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của thành phố. Từ đó, cùng quý vị phát triển những dự án có tầm nhìn dài hạn, có khả năng lan tỏa và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuối cùng là những vướng mắc, điểm nghẽn mà quý vị đang gặp phải trong quá trình tìm hiểu và triển khai dự án, từ thủ tục hành chính, đất đai đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Mỗi khó khăn được nêu ra hôm nay là một cơ hội để thành phố hoàn thiện mình”.

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Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM 2026 (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune, cho biết Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên các doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu. Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam có 72 doanh nghiệp, với tổng doanh thu gần 178 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước.

Theo ông Staples, mức tăng trưởng này gấp khoảng ba lần bình quân của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng. Các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp chưa đến 10% tổng doanh thu nhưng chiếm khoảng một phần tư mức tăng doanh thu chung.

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Các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Đà tăng trưởng ấn tượng này là một trong những lý do chúng tôi lựa chọn TP.HCM làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 đầu tiên. Ngày mai, hơn 60 diễn giả sẽ cùng thảo luận về những vấn đề cấp thiết nhất mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt. Thông qua các cuộc đối thoại, chúng tôi hy vọng xây dựng những mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi giữa doanh nghiệp với chính quyền và giữa các doanh nghiệp với nhau”, Giám đốc Biên tập Fortune, Andrew Staples nói.

Ngay sau khai mạc, Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM tiếp tục với các phiên giới thiệu định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên và cơ hội đầu tư của thành phố; và phiên đối thoại trực tiếp với cộng đồng nhà đầu tư, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và các vấn đề trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án.

Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM 2026 diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, dự kiến tổ chức ngày 3/11 tại TP.HCM.

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Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hệ sinh thái đón dòng vốn FDI chất lượng cao

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026, TP.HCM đặt trọng tâm vào dòng vốn chất lượng cao, gắn với công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại chương trình CEO 500, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi về những nền tảng cần chuẩn bị để thu hút, duy trì đầu tư dài hạn cho mục tiêu trên.

Tỷ Huỳnh, Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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