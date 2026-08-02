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Trái bưởi da xanh ổn định giá trong thời gian dài

Chủ Nhật, 11:12, 02/08/2026
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VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp có giá cả bấp bênh, trái bưởi da xanh vẫn duy trì đầu ra ổn định, giá bán ở mức khá cao, giúp nhà vườn có lãi.

Bưởi da xanh khẳng định vị thế cây trồng chủ lực

Hiện nay, bưởi da xanh loại 1 được thu mua với giá gần 30.000 đồng/kg, loại 2 trên 20.000 đồng/kg. Có thời điểm, giá bưởi da xanh đạt 35.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn thu lãi gần 10.000 đồng/kg.

Theo các hộ trồng bưởi da xanh, từ đầu năm đến nay, đầu ra của sản phẩm luôn ổn định, năng suất đạt khá, cây cho trái liên tục, góp phần mang lại nguồn thu nhập bền vững.

trai buoi da xanh on dinh gia trong thoi gian dai hinh anh 1
Mô hình trồng bưởi da xanh xen với cây cau thương phẩm tại xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp cho thu nhập cộng hưởng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 4.300 ha bưởi, trong đó bưởi da xanh là giống chủ lực, chiếm phần lớn diện tích trồng. Diện tích bưởi da xanh tập trung chủ yếu ở khu vực tỉnh Tiền Giang (cũ). Sản lượng bưởi toàn tỉnh đạt trên 65.000 tấn/năm.

Đến nay, Đồng Tháp có hơn 470 ha bưởi được cấp mã số vùng trồng; trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Australia, với tổng diện tích khoảng 249 ha.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhà vườn đang phát triển các mô hình sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, nhiều hộ còn trồng xen bưởi với các loại cây như dừa, sầu riêng, cau... nhằm đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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