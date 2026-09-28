Trong 8 tháng, Đà Nẵng thu ngân sách vượt dự toán cả năm

Đến cuối tháng 9, thu ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng đã đạt 68,4 nghìn tỷ đồng, bằng 103% dự toán cả năm 2026, về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Đáng chú ý, các khoản thu liên quan nhà, đất tăng đột biến, trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định, đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực: Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ở giữa) kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị.

Đà Nẵng thu ngân sách vượt dự toán cả năm chỉ trong hơn 8 tháng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết xác định rõ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Một mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố”.