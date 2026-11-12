Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Singapore nhập khẩu 21.085 tấn thủy sản từ Việt Nam, tăng 7,6%. Việt Nam là nguồn cung thủy sản lớn thứ hai cho Singapore về lượng, chỉ sau Malaysia (22.239 tấn) và khoảng cách đang thu hẹp nhanh do lượng từ Malaysia giảm 7,5%.

Đơn giá bình quân của thủy sản Việt Nam đạt 4.525 SGD/tấn, gần như không đổi. Giá trị nhập khẩu thủy sản (HS 03) của Singapore từ Việt Nam đạt 95,4 triệu SGD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng chung 6,1% của thị trường. Thị phần của Việt Nam đạt 10,3% (cùng kỳ 10,2%). Đây là mức cao nhất của 9 tháng trong năm kể từ năm 2020, nhưng khác với xu hướng chung của thị trường (tăng nhờ giá), thủy sản Việt Nam đang tăng trưởng theo chiều rộng, tập trung ở phân khúc phổ thông, giá cạnh tranh và chưa hưởng lợi nhiều từ xu hướng tăng giá

Singapore nhập khẩu 21.085 tấn thủy sản từ Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 - Ảnh: Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Đà tăng trưởng được cải thiện so với 6 tháng đầu năm (tăng 6,3%) nhờ quý III đạt 34,6 triệu SGD (tăng 10,3%), cao thứ ba trong các đối tác chỉ sau Malaysia và Trung Quốc. Nhờ đó, Việt Nam đã vượt Nhật Bản để vươn từ vị trí thứ năm (trong 6 tháng) lên vị trí thứ tư, nhưng vẫn kém Trung Quốc khoảng 1,3 triệu SGD và chưa lấy lại được vị trí thứ ba như cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu thủy sản của Singapore 9 tháng đầu năm 2026 trải trên 306 mã hàng nhưng có mức độ tập trung khá cao. Nhiều mã hàng có cấu trúc nguồn cung gần như độc quyền, như cá hồi Đại Tây Dương tươi (Na Uy chiếm 95,9%), phi lê cá da trơn đông lạnh (Việt Nam chiếm 95,4%), nhím biển (Nhật Bản chiếm 93,6%), hay vây cá mập đông lạnh (Tây Ban Nha chiếm 72,2%).

Trong 9 tháng năm 2026, Singapore nhập khẩu thủy sản từ 95 đối tác, trong đó 6 đối tác lớn nhất (Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Na Uy). Số liệu thống kê từ Enterprise Singapore cho thấy quy mô thị trường đã phục hồi và đang lập mức cao mới. Kết quả 9 tháng năm 2026 cao nhất từ trước tới nay cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh sau đại dịch.

Thủy sản cần cải thiện giá trị gia tăng để giữ vững thị phần

Thương vụ Việt Nam tại Singapore đánh giá, thị trường thủy sản Singapore đến cuối năm 2026 tiếp tục ổn định và có sức mua tốt đối với thủy sản Việt Nam. Kinh tế của quốc gia này tăng trưởng cao hơn dự kiến, nhu cầu nhập khẩu thủy sản lập mức cao mới và chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Singapore tạo dư địa cho các nhà cung cấp có năng lực ổn định.

Tuy nhiên, thủy sản Việt Nam đang tăng trưởng chủ yếu nhờ lượng ở phân khúc phổ thông; nếu không cải thiện được giá trị gia tăng, việc giữ vững thị phần sẽ ngày càng khó khi các đối thủ giá thấp (Ecuador, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc) đẩy mạnh chào hàng và nhu cầu dịch vụ ăn uống của Singapore còn yếu.

Trên cơ sở đó, Thương vụ đề xuất đối với mặt hàng cá tra cần duy trì ổn định nguồn cung và chất lượng để giữ vị thế gần như độc quyền; đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng (cắt khúc, tẩm bột, chế biến sẵn, đóng gói bán lẻ) cho kênh siêu thị và suất ăn công nghiệp, tận dụng xu hướng tìm kiếm thực phẩm giá hợp lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp F&B.

Đối với mặt hàng tôm cần tránh cạnh tranh thuần túy về giá ở mã tôm đông lạnh phổ thông; tập trung vào các phân khúc Việt Nam đang tăng trưởng tốt (tôm sú, tôm thẻ nguyên con cỡ lớn) và sản phẩm chế biến (tôm hấp, tôm tẩm bột, tôm sushi), bảo đảm giao hàng ổn định cho mùa lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

“Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu và chuẩn bị đáp ứng Đạo luật An toàn và An ninh thực phẩm (FSSA) của Singapore; giai đoạn 1 của Đạo luật đã có hiệu lực từ ngày 28/11/2025, các quy định về cấp phép, truy xuất nguồn gốc và kế hoạch kiểm soát dự kiến áp dụng đầy đủ từ năm 2028. Doanh nghiệp cần phối hợp với nhà nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ truy xuất nguồn gốc ngay từ bây giờ”, đại diện Thương vụ khuyến cáo.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho rằng, với đà tăng trưởng hiện nay và lợi thế về lượng, thủy sản Việt Nam có khả năng hoàn thành năm 2026 với kim ngạch cao nhất từ trước tới nay tại thị trường Singapore. Việc giành lại vị trí thứ ba về giá trị kim ngạch sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kết quả quý IV của nhóm giáp xác và thân mềm, cũng như khả năng chuyển dịch cơ cấu sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.