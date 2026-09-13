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Việt Nam mở rộng kết nối thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha

Chủ Nhật, 09:34, 13/09/2026
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VOV.VN - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Tìm kiếm cơ hội tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn giao dịch thương mại tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động giao thương tại Gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Foodist Istanbul 2026 do Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.

Đoàn có 17 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, nội ngoại thất, thủy sản, trái cây, rau quả chế biến, hạt điều, bánh kẹo, sản phẩm từ gạo, sữa, chè, sản phẩm từ sâm, máy móc, phụ tùng, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, thương mại điện tử và truyền thông trực tuyến.

viet nam mo rong ket noi thuong mai tai tho nhi ky va tay ban nha hinh anh 1
Gian hàng Việt Nam

Tại hội chợ, gian hàng Việt Nam thu hút hơn 100 lượt khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác quan tâm đến các sản phẩm trưng bày. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trao đổi trực tiếp về danh mục sản phẩm, giá cả, phương thức cung ứng, vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng hợp tác.

Một số doanh nghiệp bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực, mở ra khả năng tiếp tục đàm phán và thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác.

Đoàn cũng làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để cập nhật thông tin về nhu cầu nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng, hệ thống phân phối và các quy định cần lưu ý khi tiếp cận thị trường. Vấn đề xác thực uy tín đối tác, phương thức tiếp cận và hạn chế rủi ro trong đàm phán, giao dịch cũng được trao đổi.

viet nam mo rong ket noi thuong mai tai tho nhi ky va tay ban nha hinh anh 2
Gian hàng Việt Nam

Bên cạnh đó, Đoàn khảo sát tại chợ truyền thống Grand Bazaar và một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở Istanbul, qua đó tìm hiểu cơ cấu thị trường, chủng loại, mẫu mã, giá bán và xu hướng tiêu dùng.

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, Đoàn tập trung khảo sát hệ thống phân phối, làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha và tổ chức Chương trình Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha tại Madrid.

Đoàn khảo sát một số hệ thống phân phối và bán lẻ tại Madrid, tìm hiểu cách thức vận hành thị trường, sự phân bố của các nhóm hàng nhập khẩu và vai trò của nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong chuỗi cung ứng.

viet nam mo rong ket noi thuong mai tai tho nhi ky va tay ban nha hinh anh 3
Nhiều sản phẩm của Việt Nam được đối tác ưa chuộng.

Đoàn cũng làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha để cập nhật thông tin về đặc điểm thị trường, môi trường kinh doanh, nhu cầu người tiêu dùng và phương thức thâm nhập thị trường.

Tại chương trình, doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, cung ứng, danh mục sản phẩm và nhu cầu tìm kiếm đối tác. Các doanh nghiệp Tây Ban Nha chia sẻ nhu cầu hợp tác kinh doanh, đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam.

Phiên giao thương trực tiếp ghi nhận trên 50 lượt giao dịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trao đổi về sản phẩm, yêu cầu thị trường, phương thức hợp tác, khả năng phân phối và định hướng xây dựng quan hệ kinh doanh.

Ánh Phương/VOV.VN
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