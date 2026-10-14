Việt Nam thúc đẩy hợp tác tài chính và đối thoại chính sách tại IMF-WB 2026

Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 tại Bangkok (Thái Lan) là dịp để Việt Nam cùng các nước ASEAN trao đổi về triển vọng kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đã tham dự phiên làm việc giữa Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva với các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN.

Hội nghị chung lần thứ 57 của Nhóm nước Đông Nam Á tại IMF và WB (SEAVG).

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về triển vọng kinh tế thế giới và khu vực trong bối cảnh những rủi ro từ bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, biến động năng lượng và áp lực nợ công tiếp tục hiện hữu.

Các ý kiến cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì khả năng chống chịu nhưng đà phục hồi chưa đồng đều; nhiều nền kinh tế dễ bị tổn thương đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, trong khi chi phí vay nợ gia tăng và nợ công ở mức cao tiếp tục tạo sức ép đối với dư địa chính sách.

Trước những thách thức này, các nước nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, củng cố dư địa chính sách và tăng cường hợp tác đa phương. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng được đánh giá là những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Đại diện Việt Nam đánh giá cao vai trò của IMF trong giám sát kinh tế, tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước thành viên. Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tính bổ trợ giữa các cơ chế tài chính toàn cầu và khu vực, trong đó có Sáng kiến Đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Đoàn Việt Nam do Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn dẫn đầu tham dự Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2026 diễn ra từ ngày 12–18/10/2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số, an ninh mạng và quản trị rủi ro được đánh giá là góp phần củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động kinh tế.

Tại Hội nghị chung lần thứ 57 của Nhóm nước Đông Nam Á tại IMF và WB (SEAVG), Việt Nam và các nước thành viên bày tỏ mong muốn IMF và WB tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, IMF được kỳ vọng tăng cường vai trò giám sát kinh tế vĩ mô, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và cải cách quản trị; trong khi WB tiếp tục ưu tiên huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và thu hút đầu tư tư nhân.

Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn làm việc với Phó Chủ tịch WB và Phó Chủ tịch IFC

Bên lề hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có cuộc làm việc với ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IMF. Hai bên trao đổi về triển vọng kinh tế toàn cầu, khu vực và Việt Nam, cũng như những thách thức đặt ra đối với công tác điều hành chính sách.

Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Đồng thời, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách và hợp tác kỹ thuật với IMF.

Trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) Chia Der Jiun, hai bên rà soát tình hình hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và MAS, đồng thời trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như kết nối thanh toán xuyên biên giới, ngân hàng số, công nghệ tài chính và tài chính toàn diện. Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ song phương và ASEAN nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đoàn NHNN Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhân dịp tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026 tại Bangkok, Thái Lan

Cũng tại hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã làm việc với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Emmanuel Moulin và Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) Sarvesh Suri. Với phía Pháp, hai bên chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ, quản lý các rủi ro tài chính mới nổi, đồng thời trao đổi về xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số, công nghệ tài chính và hạ tầng thanh toán.

Làm việc với IFC, Thống đốc đề nghị tổ chức này tiếp tục hỗ trợ huy động nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực các định chế tài chính và thúc đẩy đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam như sản xuất, nông nghiệp, hạ tầng và tài chính toàn diện.

Hội nghị thường niên IMF/WB năm 2026 diễn ra từ ngày 12–18/10/2026, quy tụ các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế và đại diện của 191 quốc gia thành viên. Đây là lần đầu tiên sau 35 năm, Hội nghị được tổ chức trở lại tại Bangkok (Thái Lan), thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của khu vực châu Á trong nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu.