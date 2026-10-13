Việt Nam và Đức có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới



Đến tháng 9/2026, Đức có 538 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3 tỷ USD, đứng thứ 18 trong số 154 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tại TP.HCM, trong 9 tháng qua, kim ngạch thương mại với Đức đạt gần 2 tỷ USD. Đức hiện có 316 dự án đầu tư tại thành phố, với tổng vốn đăng ký 742 triệu USD.

Với những kết quả này, lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, thành phố Hamburg của Đức và TP.HCM có nhiều điểm tương đồng về vị thế, tiềm năng và định hướng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải, logistics, công nghiệp, khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại TP.HCM, trong 9 tháng qua, kim ngạch thương mại với Đức đạt gần 2 tỷ USD. Đức hiện có 316 dự án đầu tư tại thành phố, với tổng vốn đăng ký 742 triệu USD. (Ảnh: Lệ Hằng)

Hamburg là một trong những trung tâm hàng hải, logistics và công nghệ hàng đầu của Đức. Trong khi đó, TP.HCM đang phát huy vai trò trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và logistics của Việt Nam.

TP.HCM mong muốn cùng các đối tác Đức thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong những lĩnh vực Đức có thế mạnh và thành phố có nhu cầu, đặc biệt là công nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh diễn đàn. (Ảnh: Lệ Hằng)

Tiến sĩ Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất Thành phố Hamburg mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như TP.HCM trong các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghệ, phát triển bền vững, khoa học và giáo dục.

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, từ nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của doanh nghiệp Đức, làn sóng đầu tư mới từ Đức có thể tập trung vào các nhóm ngành: Cơ khí chính xác, tự động hóa, linh kiện, vật liệu, thiết bị công nghiệp hạ tầng, logistics, giao thông và kết nối công nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Để thu hút đầu tư trong thời gian tới, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho rằng: “Bên cạnh thể chế, Việt Nam cũng cần tập trung phát triển hạ tầng theo hướng bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch và ổn định. Nâng cấp hệ thống giao thông như cảng hàng không, cảng biển, logistics. Đồng thời phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới như mô hình sinh thái".