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VIFC-HCMC công nhận tư cách thành viên đầu tiên cho 10 công ty holding

Thứ Tư, 15:26, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức công bố 10 công ty holding là những thành viên đầu tiên của Trung tâm.

Công ty holding là doanh nghiệp có chức năng chính nắm giữ và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp khác, qua đó quản lý danh mục đầu tư và điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp. Đợt công bố này chỉ công nhận tư cách thành viên cho các công ty holding. Các ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ được xem xét cấp phép ở các đợt sau, khi các quy định về cấp phép đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được ban hành. 

Việc hình thành lớp thành viên nền tảng đầu tiên là bước khởi đầu đưa VIFC-HCMC vào giai đoạn vận hành thực chất.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cùng trao chứng nhận cho các thành viên được công nhận tư cách thành viên cho 10 công ty holding đầu tiên tham gia VIFC-HCMC. 

Đó là, Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings….

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Lãnh đạo TPHCM chúc mừng đại diện 10 công ty holding đầu tiên tham gia VIFC-HCMC. (Ảnh: BTC)

10 công ty holding được công bố trong đợt này có định hướng đầu tư và phát triển dự án trong các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa. Đây là các thành viên tham gia hình thành hạ tầng, kết nối nguồn vốn và phát triển sản phẩm cho hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Việc công nhận tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện. 10 thành viên có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD; tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Sau khi công nhận 10 công ty holding đầu tiên, VIFC-HCMC đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép nhằm mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình khi các quy định tương ứng được ban hành.

Trên nền tảng những thành viên đầu tiên, VIFC-HCMC sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, kết nối các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính và triển khai giao dịch thực tế, qua đó huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế.

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VIFC-HCMC thu hút nhân tài từ 30 Under 30 châu Á (Forbes 30 Under 30 Asia)

VOV.VN - Ông Bùi Đức Anh, Giám đốc đầu tư của Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), Thái Lan sẽ về làm việc ở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC-HCMC). Đây là gương mặt trẻ được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 châu Á năm 2026 (Forbes 30 Under 30 Asia).

 

Lệ Hằng-CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
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