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VIFC-HCMC tháo gỡ vướng mắc để tháng 11 có giao dịch trái phiếu đầu tiên

Thứ Tư, 13:11, 04/11/2026
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VOV.VN - Vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Chính phủ và thành phố yêu cầu trong tháng 11/2026, trung tâm phải có một số giao dịch này.

Nghị quyết này đã mở ra một hướng mới, giúp cho TP.HCM có thể phát hành trái phiếu quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên một chính quyền địa phương có thể phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô-la Mỹ (USD). Nhờ đó, Thành phố sẽ có thêm nhiều kênh để huy động vốn, phục vụ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn tới.

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Các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vốn vào TP.HCM thông qua VIFC-HCMC (Ảnh: Lệ Hằng)

TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, cho biết, trung tâm đã có kế hoạch và lộ trình chi tiết cho việc phát hành trái phiếu quốc tế này. Trước mắt, VIFC-HCMC sẽ pilot- tức là thử nghiệm việc phát hành này với những dự án có quy mô vừa, khoảng 100 triệu USD. Sau đó, khi phát hành thử nghiệm thành công những đợt, những lô trái phiếu đầu tiên thì trung tâm sẽ bắt đầu có những đợt phát hành có giá trị lớn hơn, lên đến hàng tỷ USD, và tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng của TP.HCM, đặc biệt là các tuyến metro trong thời gian tới.

Vướng mắc hiện nay là chưa có quy định về việc cấp phép và thành lập ngân hàng, nên chưa thể mở được tài khoản ngân hàng trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

TS. Nguyễn Hữu Huân cho biết, Trung tâm đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép sử dụng tài khoản tạm, tức là cho phép các ngân hàng bên ngoài có thể hỗ trợ VIFC -HCMC trong giai đoạn đầu. Nếu được như vậy thì trong tháng 11 này Trung tâm sẽ có những giao dịch trái phiếu đầu tiên.

Lệ Hằng-CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
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