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Triều cường xuống chậm, Vĩnh Long thống kê thiệt hại

Thứ Hai, 18:01, 14/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay, triều cường tỉnh Vĩnh Long đạt đỉnh, nước triều xuống chậm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long đang chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại do đợt triều cường gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh tiếp tục ở mức cao. Đỉnh triều tại hầu hết các trạm đã đạt đỉnh vào chiều ngày 13/9; riêng trên sông Hậu, đỉnh triều xuất hiện vào sáng ngày 14/9. Sau thời điểm này, mực nước triều đang xuống chậm trong chiều 14/9 và tiếp tục giảm dần từ ngày 15-18/9.

Mực nước cao nhất đo được đến 7h ngày 14/9 tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền là 211cm, cao hơn báo động 3 tới 31cm; Chợ Lách 203cm, cao hơn báo động 3 là 13cm; Trà Vinh 196cm, cao hơn báo động 3 là 6cm. Tại trạm Mỹ Hóa, mực nước đạt 176cm, cao hơn báo động 3 một cm; Cầu Quan trên sông Hậu đạt 199cm, thấp hơn báo động 3 một cm.

trieu cuong xuong cham, vinh long thong ke thiet hai hinh anh 1
Nước ngập Khu vực phường Long Châu

Do ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực trũng thấp, vùng tiêu thoát nước kém, khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao và vùng ngoài đê bao có nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập. Một số tuyến đường tại các phường, xã trong tỉnh cũng có khả năng bị ngập. Thời gian ngập được dự báo từ ngày 14 đến ngày 16/9, độ sâu phổ biến từ 5 đến 40cm; trong đó, mức ngập sâu nhất khoảng 25 đến 40cm tùy từng vị trí.

trieu cuong xuong cham, vinh long thong ke thiet hai hinh anh 2
Nhiều nơi nước ngập sâu, xe không thể lưu thông được

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2 tại các trạm Mỹ Thuận, Chợ Lách, Trà Vinh, Bến Trại, Mỹ Hóa và Cầu Quan; cấp 1 tại các trạm An Thuận và Bình Đại. Các địa phương, nhất là khu vực thượng nguồn của tỉnh, được khuyến cáo chủ động bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao; kê cao đồ đạc, vật dụng và triển khai các phương án phòng, chống ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa lớn và các tác nhân khác.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến mực nước, rà soát những khu vực bị ảnh hưởng và thống kê cụ thể thiệt hại do triều cường gây ra để có phương án xử lý, khắc phục phù hợp.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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