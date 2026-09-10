Vĩnh Long phấn đấu thêm 50 sản phẩm OCOP đạt chuẩn trong năm 2026

Hướng tới những sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia

Theo Kế hoạch số 328 của UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản phẩm cho các cơ sở tham gia Chương trình OCOP; ưu tiên tiêu chuẩn hóa, phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản có triển vọng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Trong năm nay, tỉnh dự kiến tổ chức ít nhất 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; đồng thời tổ chức ít nhất 5 kỳ xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ. Việc phát triển OCOP được gắn với du lịch nông thôn, làng nghề và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP 05 sao của tỉnh Vĩnh Long

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã đánh giá, công nhận thêm 16 sản phẩm OCOP, đạt 32% kế hoạch năm. Trong đó, 13 sản phẩm đạt 3 sao và 3 sản phẩm đạt 4 sao.

Hiện tỉnh có 980 sản phẩm OCOP còn hiệu lực của 476 chủ thể; trong đó 794 sản phẩm 3 sao, 170 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 5 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xác định chương trình OCOP đó là số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Và quá trình hỗ trợ cho người nông dân thì ngành cũng đưa ra các giải pháp, đó là đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp các tiêu chuẩn giúp cho các sản phẩm OCOP có được nhãn hiệu và những chứng nhận tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước”.

Giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Long phấn đấu phát triển thêm 250 sản phẩm OCOP và có thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia.