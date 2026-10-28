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Vĩnh Long tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ Tư, 20:41, 28/10/2026
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VOV.VN - Tăng cường kết nối, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là mục tiêu được tỉnh Vĩnh Long đặt ra tại Hội nghị “Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2026.

Hội nghị “Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2026 của Vĩnh Long diễn ra ngày 28/10, với chủ đề “Góp tiếng - Cùng tiến”, "Chính quyền lắng nghe - Doanh nghiệp hiến kế". Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo các xã, phường cùng hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là dịp để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

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Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trực tiếp đối thoại, giải đáp câu hỏi của đại diện doanh nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về quy hoạch tỉnh, định hướng thu hút đầu tư và phát triển các khu kinh tế. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu, đồng thời chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chính phủ giao tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Tuy nhiên, hết quý III năm nay, mức tăng trưởng mới đạt 7,32%; dự kiến cả năm chỉ đạt khoảng 8 đến 8,5%. Thu ngân sách đạt 18.761 tỷ đồng, bằng 83% dự toán 22.000 tỷ đồng; trong khi thu từ sử dụng đất mới đạt 49% chỉ tiêu.

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Quang cảnh hội nghị

Một trong những khó khăn là quy mô doanh nghiệp sau sáp nhập còn nhỏ, chưa có doanh nghiệp đầu đàn đủ sức dẫn dắt các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, làm tăng chi phí logistics, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Dù xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD, các mặt hàng chủ lực như dừa, trái cây vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

“Chính phủ giao phải đạt 10%, nhưng khả năng tới cuối năm tỉnh chỉ đạt  8 - 8,5%. Có những lý do chung, đó là sau khi sáp nhập toàn tỉnh chưa có doanh nghiệp lớn, đủ sức dẫn dắt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Ngoài ra, hạ tầng của tỉnh rất khó khăn, đặc biệt là giao thông. Ngay cả các tuyến lớn như QL53, 54 việc vận chuyển cũng chưa đảm bảo dẫn đên chi phí logistic vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp phải tăng cao” - ông Đặng Văn Chính nói.

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Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Hiệp phát biểu

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã đã thẳng thắn nêu những vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phần lớn các ý kiến được tiếp nhận, trao đổi và giải đáp theo thẩm quyền.

Thông qua đối thoại, tỉnh Vĩnh Long hướng đến nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần khai thác tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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