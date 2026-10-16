Vĩnh Long đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch đường sông

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đón gần 4,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 851.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 4.495 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ.

Làng gạch gốm lâu đời tại tỉnh Vĩnh Long

Bước vào 3 tháng cuối năm, Vĩnh Long đặt quyết tâm đón thêm hơn 1,3 triệu lượt khách, với doanh thu khoảng 1.104 tỷ đồng, qua đó phấn đấu cả năm phục vụ khoảng 6,2 triệu lượt du khách, tổng doanh thu ước đạt 5.599 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Vĩnh Long triển khai chuỗi chương trình kích cầu mùa lễ hội, tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái miệt vườn, di sản văn hóa Khmer, du lịch nông nghiệp, đồng thời mở rộng loại hình mới như du lịch đường sông, du lịch hội nghị, sự kiện và kinh tế đêm.

Du khách trải nghiệm các điểm đến bằng đường thủy tại Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đang kết nối doanh nghiệp để khai thác tuyến du lịch đường thủy từ Campuchia về Vĩnh Long: "Chúng tôi đang liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh mở trụ neo cho tàu đi từ tuyến sông Xiêm Riệp - Mekong của tuyến sông Mekong từ Campuchia, kết nối bến cảng của Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang) để về với Vĩnh Long. Hiện nay chúng tôi gắn kết với từng địa phương, xã phường để làm sao trên mỗi hành trình trên tuyến sông đó sinh kế, văn hóa bên sông sẽ trở thành sản phẩm để du khách được trải nghiệm".