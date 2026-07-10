WB hỗ trợ Ấn Độ mang điện mặt trời đến 10 triệu hộ gia đình

Gói tài chính 890 triệu USD vừa được Hội đồng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới phê duyệt hôm qua (9/7), nhằm hỗ trợ chương trình “Mái nhà Mặt trời - Điện miễn phí” (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) của Chính phủ Ấn Độ.

Chương trình hướng tới lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho 10 triệu hộ gia đình Ấn Độ ở cả thành thị và nông thôn, giúp giảm chi phí tiền điện, đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời trong nước.

Thủ tướng Ấn Độ thăm các gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Ảnh: ANI

Gói hỗ trợ gồm khoản vay 820 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), 60 triệu USD từ Quỹ Công nghệ Sạch và 10 triệu USD tài trợ từ Quỹ Hành tinh Đáng sống của IBRD. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới sẽ huy động thêm khoảng 4,2 tỷ USD vốn tư nhân dưới hình thức các khoản vay thương mại để mở rộng nguồn vốn cho các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời.

Theo Ngân hàng Thế giới, dù Ấn Độ đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển các trang trại điện mặt trời quy mô lớn, song điện mặt trời dành cho hộ gia đình vẫn phát triển chậm do chi phí đầu tư ban đầu cao và người dân khó tiếp cận nguồn vốn. Chương trình mới sẽ hỗ trợ các khoản vay không cần tài sản thế chấp, đồng thời nâng cao năng lực của các công ty điện lực, ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giúp người dân dễ dàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời và giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Ngân hàng Thế giới cho biết đã đồng hành cùng lĩnh vực điện mặt trời trên mái nhà của Ấn Độ hơn một thập kỷ qua, huy động hơn 2 tỷ USD, góp phần nâng công suất lắp đặt từ khoảng 500 MW lên hơn 27 GW.

Theo Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Ấn Độ, ông Paul Proccee, khoản hỗ trợ mới sẽ tiếp tục mở rộng thị trường điện mặt trời dân dụng, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, lắp đặt và dịch vụ. Chương trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu của Ấn Độ là đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070 và nâng tỷ trọng điện từ các nguồn năng lượng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 60% vào năm 2035.