Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk

Chị Ngô Thị Hà Thư, trú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.

Tương tự, anh Tạ Hoàng Huy, trú phường Buôn Ma Thuột, cũng ngừng sử dụng xăng RON 95 để chuyển sang sử dụng xăng E10. Anh Huy nêu cảm nhận: “Tôi có tìm hiểu thông số xăng E10 thì thấy phù hợp với thông số nhiên liệu ô tô của tôi nên tôi sử dụng. Giá hai loại xăng thì giá chênh nhau không nhiều, quanh mức hơn 23.000 đến 24.000 đồng/lít hiện tại. Theo tôi nghĩ cái gì tốt, bảo vệ môi trường thì mình làm”.

Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày, đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại (trong đó có 450.000 lít xăng) ra thị trường.