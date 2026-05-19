Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk

Thứ Ba, 16:48, 19/05/2026
VOV.VN - Hôm nay (19/5), nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực.

Chị Ngô Thị Hà Thư, trú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.

Sản phẩm xăng sinh học E10 được người tiêu dùng ở Đắk Lắk đón nhận tích cực

Tương tự, anh Tạ Hoàng Huy, trú phường Buôn Ma Thuột, cũng ngừng sử dụng xăng RON 95 để chuyển sang sử dụng xăng E10. Anh Huy nêu cảm nhận: “Tôi có tìm hiểu thông số xăng E10 thì thấy phù hợp với thông số nhiên liệu ô tô của tôi nên tôi sử dụng. Giá hai loại xăng thì giá chênh nhau không nhiều, quanh mức hơn 23.000 đến 24.000 đồng/lít hiện tại. Theo tôi nghĩ cái gì tốt, bảo vệ môi trường thì mình làm”.

Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày, đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại (trong đó có 450.000 lít xăng) ra thị trường.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: xăng E10 ra mắt sớm giá xăng E10 hôm nay Petrolimex Đắk Lắk xăng E10 bảo vệ môi trường nhiên liệu sinh học Việt Nam
Hiện có khoảng 60 quốc gia sử dụng xăng sinh học E10
VOV.VN - Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều chuyên gia chỉ ra lợi ích về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Điều chỉnh các chỉ tiêu xăng sinh học E5, E10
Bộ Khoa học và Công nghệ sửa quy chuẩn xăng sinh học E5, E10, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học.

Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống. Những ngày đầu triển khai cho thấy loại nhiên liệu mới này đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026
VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sử dụng xăng sinh học E10 trước giờ “G”: Lo tỷ lệ Ethanol hao hụt khi lưu trữ
VOV.VN - Khi bảo lưu trữ và quản lâu, lượng Ethanol trong xăng sinh học E10 có thể không đạt tỷ lệ 10% mà giảm xuống còn 8% hoặc 9%, rất dễ bị kết luận là không đủ chất lượng và có khả năng bị xử phạt.

