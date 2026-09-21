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Festival Việt Nam tại Ibaraki - Nhật Bản, gắn kết và hữu nghị

Thứ Hai, 17:20, 21/09/2026
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VOV.VN - Festival Việt Nam tại Ibaraki - Nhật Bản 2026 vừa được tổ chức trong sự hân hoan của cộng đồng Việt Nam và người dân sở tại. Sự kiện được đánh giá là góp phần gắn kết cộng đồng và thắt chặt hơn tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

 

Festival Việt Nam tại Ibaraki 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/9 tại thành phố Joso thuộc tỉnh Ibaraki, đánh dấu lần đầu tiên một Festival Việt Nam có quy mô lớn được tổ chức tại địa phương này, thu hút sự có mặt của các quan chức địa phương, cộng đồng Việt Nam và sở tại.

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Nghi thức khai mạc Festival Việt Nam tại Ibaraki - Nhật Bản 2026

Sự kiện giới thiệu tới người dân Nhật Bản những nét đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật, món ăn và con người Việt Nam, đồng thời tạo không gian gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại, chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh “Festival Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Ibaraki mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng”.

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Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại sự kiện

“Sau 3 năm ở đây, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều Lễ hội Việt Nam, gần như tất cả các tỉnh thành của Nhật Bản đều có các lễ hội văn hóa Việt Nam. Điều đó khiến chúng tôi rất vui mừng và ấm lòng trước những tình cảm, nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam, cũng như sự quan tâm của chính quyền các địa phương Nhật Bản đối với cộng đồng Việt Nam”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói

Về phần mình, ông Nguyễn Khắc Tùng - Trưởng Ban Tổ chức Festival Việt Nam tại Ibaraki 2026, cho biết việc tổ chức sự kiện này là kết quả của quá trình chuẩn bị và mong muốn lâu dài của cộng đồng người Việt tại địa phương.

“Ngày hội Việt Nam tại Ibaraki hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian giao lưu thân thiện, nơi người Việt Nam có thể giới thiệu những nét đẹp truyền thống của quê hương, đồng thời giúp người dân Nhật Bản hiểu hơn về văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và con người Việt Nam”, ông Nguyễn Khắc Tùng nói.

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Ông Kandatsu Takeshi - Thị trưởng thành phố Joso phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, Festival Việt Nam tại Ibaraki 2026 còn được người dân sở tại hân hoan chào đón với sự háo hức và những tình cảm ấp áp dành cho Việt Nam. Ông Kandatsu Takeshi - Thị trưởng thành phố Joso nói:

“Tôi xin chân thành cám ơn vì Festival Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Joso. Trong bối cảnh Cộng đồng Việt Nam đang trở thành một nguồn lực không thể thiếu đối với thành phố, sự kiện này sẽ là một cầu nối giao lưu, làm sâu sắc thêm tình cảm giữa người dân Joso và bạn bè Việt Nam”, Thị trưởng thành phố Joso Kandatsu Takeshi bày tỏ.

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu tặng nón lá Việt Nam cho thị trưởng Kandatsu Takeshi

Ibaraki hiện là một trong những địa phương có nền tảng hợp tác đáng chú ý với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nhân lực, đầu tư, thương mại và giao lưu địa phương. Tỉnh Ibaraki và tỉnh Long An đã thiết lập các khuôn khổ hợp tác về nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác. Ngoài ra, Yachiyo của Ibaraki cũng đã xây dựng quan hệ hữu nghị với Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

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Sự kiện thu hút đông đảo quan chức và người dân Joso, cùng cộng đồng Việt Nam

Một yếu tố quan trọng khác là sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng người Việt tại Ibaraki. Với hơn 21.000 người, người Việt hiện là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh, chiếm khoảng 19,4% tổng số người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương.

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Tiết mục "Tổ quốc trong tim, vươn mình cùng thời đại" chào mừng sự kiện

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Ibaraki, thành phố Joso, cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước, Festival Việt Nam tại Ibaraki được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới, trở thành một dấu ấn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ở cấp địa phương.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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