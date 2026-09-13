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Ngày Việt Nam tại Kyushu - Okinawa: Cầu nối văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế

Chủ Nhật, 18:09, 13/09/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 12 và 13/9, tại thành phố Fukuoka, Ngày Việt Nam tại Kyushu - Okinawa với chủ đề “Khám phá Việt Nam - Kết nối Kyushu” đã được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng nhiều địa phương và cơ quan, hội đoàn người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tổ chức.

Ngày Việt Nam tại Kyushu – Okinawa là sự kiện đối ngoại, văn hóa và kinh tế quy mô lớn, thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính quyền nhiều địa phương Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị, đông đảo doanh nghiệp cùng hàng nghìn kiều bào và người dân sở tại.  

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại sự kiện.

Đa dạng các hoạt động quảng bá văn hóa và sản phẩm OCOP

Ngay trong ngày đầu mở cửa (12/9), không gian sự kiện tại Công viên Tenjin đã thu hút đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm chuỗi gian hàng ẩm thực và nông sản Việt Nam. Người dân Fukuoka cùng du khách quốc tế đã có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm OCOP, nông sản chế biến chất lượng cao như vải thiều sấy khô, mít sấy khô, cà phê. 

Bên cạnh không gian ẩm thực, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa mang tính tương tác cao. Không gian trải nghiệm áo dài góp phần đưa nét đẹp phục trang truyền thống đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tính đến hết sáng 13/9, ban tổ chức đã tặng hơn 500 bộ áo dài cho khách tham quan chương trình. Khu vực trò chơi dân gian thu hút sự tham gia sôi nổi của người dân địa phương qua các hoạt động kéo co, nhảy sạp. Ngoài ra, chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong em” do cộng đồng kiều bào thể hiện đã mang đến những giai điệu quê hương ấm áp, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu.

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Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro trong trang phục truyền thống của Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Tổng Lãnh sự quán cũng đã phối hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức chương trình Thiền Cafe tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán với sự tham dự của Lãnh đạo các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, ngoại giao đoàn, qua đó góp phần giới thiệu văn hóa cà phê tinh tế của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại thực chất

Sáng 13/9, Lễ khai mạc chính thức của chương trình đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro, Lãnh đạo Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam, đại diện Hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp hai nước. Trước giờ khai mạc, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức chương trình Thiền Café tại trụ sở Lãnh sự quán để đón tiếp đoàn đại biểu VIP, giới thiệu nét văn hóa thưởng thức cà phê tinh tế của Việt Nam tới các quan chức cao cấp Nhật Bản. 

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Lễ Khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Fukuoka, lãnh đạo Hội Hữu nghị Kyushu – Việt Nam và đại diện Hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima...     

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Sự kiện “Ngày Việt Nam 2026” không chỉ quảng bá nét đẹp đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn là nhịp cầu thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Fukuoka cũng như toàn vùng Kyushu - Okinawa. 

Thay mặt chính quyền địa phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro phát biểu chào mừng và đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Ông nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Fukuoka, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa tỉnh Fukuoka với các đối tác Việt Nam.

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Bạn bè Nhật Bản cảm thấy rất thú vị trong trang phục truyền thống của Việt Nam.

Hiệu quả tức thời 

Trong khuôn khổ buổi lễ, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Trung Nguyên Legend và Công ty HSC (Nhật Bản) đã diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương, Thống đốc Hattori Seitaro và Lãnh đạo Hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima. Thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến thiết thực, giúp nâng cao sự hiện diện của các thương hiệu và sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam tại hệ thống phân phối khu vực Kyushu và thị trường Nhật Bản nói chung. 

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Quan khách thích thú trải nghiệm sản phẩm của Việt Nam.

Thành công của Ngày Việt Nam tại Kyushu – Okinawa tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thắt chặt tình hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại thiết thực và lâu dài giữa Việt Nam với vùng Kyushu - Okinawa.

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Đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 13/9, tại thành phố Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

 

Ngọc Huân – Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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