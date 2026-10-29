Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt ở châu Âu với quê hương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp diễn ra Đại hội lần thứ III và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Séc cung cấp).

PV: Thưa Đại sứ, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam tại châu Âu được tổ chức với quy mô lớn tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Xin ông chia sẻ về thông điệp và ý nghĩa của sự kiện trong việc gắn kết sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam tại châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu mà còn đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị thế và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc.

Theo tôi, thông điệp cốt lõi của sự kiện chính là đoàn kết, gắn bó, cùng hướng về cội nguồn và chung tay xây dựng tương lai. Dù sinh sống, học tập và làm việc ở những quốc gia khác nhau, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt và truyền thống gia đình chính là những sợi dây bền chặt kết nối đồng bào ta trên khắp thế giới với Tổ quốc.

Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các hội đoàn, qua đó phát huy sức mạnh tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Việc lựa chọn Praha làm nơi tổ chức sự kiện lần đầu tiên cũng mang ý nghĩa rất đáng trân trọng. Cộng hòa Séc là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, năng động và hội nhập tốt, đồng thời là một trong những Đối tác chiến lược, có quan hệ hữu nghị truyền thống quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Việt Nam tại Séc đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tôi kỳ vọng Ngày hội sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện gặp gỡ, giao lưu, mà còn trở thành động lực để tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là thế hệ trẻ; để mỗi người thêm tự hào về nguồn cội, chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước cũng như xã hội nơi mình sinh sống.

Đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Khi chúng ta cùng chung một cội nguồn, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng phát triển, khoảng cách địa lý sẽ không thể làm phai nhạt tình đồng bào. Tôi tin tưởng rằng thông điệp của Ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập sâu rộng và luôn hướng về Tổ quốc.

PV: Ông là người đồng hành với sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và châu Âu thời gian qua. Vậy đâu là những dấu ấn nổi bật nhất của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu? Trong giai đoạn tới, Hội sẽ tập trung những giải pháp nào để vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn cộng đồng, vừa tăng cường kết nối thế hệ tiếp theo hướng về quê hương, đất nước?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Có thể khẳng định, trong hơn một thập kỷ qua, Liên hiệp Hội người Việt Nam (LHHNVN) tại châu Âu đã từng bước khẳng định vai trò là một đầu mối kết nối quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia châu Âu. Điểm nổi bật là Liên hiệp Hội đã góp phần kết nối các hội đoàn, tăng cường giao lưu và phối hợp hoạt động giữa cộng đồng người Việt ở các nước, đồng thời thúc đẩy gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Những hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào trong nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu với nhân dân sở tại cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó của kiều bào đối với Tổ quốc.

Tôi cho rằng giá trị quan trọng của Liên hiệp Hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng hoạt động, mà còn ở khả năng khơi dậy tinh thần đồng bào, tạo dựng sự tin cậy và biến tình cảm gắn bó thành những hành động thiết thực. Trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại châu Âu ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp, điều kiện sống và mức độ hội nhập, vai trò kết nối ấy càng trở nên cần thiết.

Về những giải pháp trong thời gian tới, theo tôi, cần chú trọng một số định hướng sau:

Thứ nhất, củng cố sự đoàn kết trên cơ sở tôn trọng khác biệt và hài hòa lợi ích. Các hội đoàn cần tăng cường đối thoại, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của những người có uy tín, đồng thời tạo điều kiện để nhiều thành phần trong cộng đồng cùng tham gia. Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, mà là cùng hướng tới những giá trị chung: tình đồng bào, sự tôn trọng lẫn nhau, gìn giữ bản sắc Việt Nam và mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thứ hai, đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình kết nối cộng đồng. Những người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc cũng như các nước châu Âu có nhiều lợi thế về ngôn ngữ, tri thức, công nghệ và khả năng kết nối quốc tế. Chúng ta cần tạo thêm không gian để các bạn tham gia vào hoạt động của hội đoàn, đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức các dự án văn hóa, giáo dục, thiện nguyện và giao lưu thanh niên. Quan trọng hơn, cần lắng nghe tiếng nói, nhu cầu và cách tiếp cận của thế hệ trẻ, thay vì chỉ mong các bạn tiếp nối nguyên vẹn những phương thức hoạt động của thế hệ đi trước.

Thứ ba, làm cho quê hương, đất nước trở nên gần gũi với thế hệ trẻ thông qua những trải nghiệm cụ thể. Việc dạy và học tiếng Việt cần được gắn với những hoạt động sinh động như trại hè, các chương trình về nguồn, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực Việt Nam và giao lưu với thanh niên trong nước. Bên cạnh đó, cần mở rộng các chương trình kết nối trong lĩnh vực giáo dục,

khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, để các bạn trẻ có thể đóng góp bằng chính chuyên môn và thế mạnh của mình. Tình yêu quê hương sẽ bền vững hơn khi được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, những trải nghiệm tích cực và cơ hội đóng góp thực chất.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam và các tổ chức của người Việt ở châu Âu. Tại Cộng hòa Séc, chúng tôi luôn coi cộng đồng người Việt Nam là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ quán mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các sáng kiến thiết thực, thúc đẩy giao lưu giữa các thế hệ và tạo điều kiện để cộng đồng phát huy tốt hơn vai trò cầu nối về kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng, mỗi thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đều có cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương. Thế hệ đi trước đã gây dựng cộng đồng bằng sự cần cù, ý chí vươn lên và tinh thần đùm bọc lẫn nhau. Thế hệ trẻ hôm nay có thể tiếp nối những giá trị ấy bằng tri thức, sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Điều quan trọng là chúng ta tạo được sự kết nối giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước với khát vọng của thế hệ đi sau.

Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là sự gắn bó với quá khứ, mà còn là trách nhiệm cùng nhau xây dựng tương lai. Tôi mong muốn mỗi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và trên khắp châu Âu, dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì hay sinh sống ở đâu, đều cảm nhận được rằng mình luôn có một mái nhà chung là dân tộc Việt Nam, luôn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và luôn được chào đón khi hướng về quê hương, đất nước.

TS. Phan Bích Thiện: Điều gắn kết người Việt xa quê là ý thức cội nguồn VOV.VN - Gần 300 người Việt thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ tại Budapest trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức tại Hungary ngày 18/10/2026, cũng là lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài.

PV: Bước vào chặng đường mới từ dấu mốc đặc biệt này, đâu là những giá trị cốt lõi và định hướng quan trọng mà Đại sứ muốn gửi gắm đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc cũng như trên khắp châu Âu?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Từ dấu mốc đặc biệt này, tôi muốn gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và trên khắp châu Âu một thông điệp: “Dù chúng ta sinh sống ở đâu, thuộc thế hệ nào, làm công việc gì, tình đồng bào và cội nguồn dân tộc vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất; đoàn kết là sức mạnh, hội nhập là con đường phát triển và hướng về quê hương, đất nước là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam”.

Trước hết, tôi mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, công việc và học tập. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trải qua một chặng đường dài xây dựng và phát triển, từng bước khẳng định vị trí trong xã hội sở tại. Những thành quả đó được tạo nên từ sự cần cù, ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó và sự gắn bó của nhiều thế hệ. Chúng ta cần trân trọng những giá trị ấy, đồng thời tăng cường đối thoại, tôn trọng sự khác biệt và cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh, văn minh, nhân ái.

Thứ hai, tôi mong mỗi người Việt Nam tiếp tục chủ động hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, tuân thủ pháp luật, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước nơi mình sinh sống. Hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc; ngược lại, khi chúng ta sống tốt, làm việc tốt, thành công trong học tập, kinh doanh và nghề nghiệp, chúng ta cũng đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện, trách nhiệm và đáng tin cậy. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đây còn là cách thiết thực để vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thứ ba, tôi đặc biệt mong muốn thế hệ trẻ, nhất là những người sinh ra và lớn lên tại châu Âu, luôn nuôi dưỡng sự hiểu biết và niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam. Các bạn có thể mang quốc tịch khác nhau, sử dụng nhiều ngôn ngữ và trưởng thành trong những môi trường văn hóa đa dạng, nhưng các bạn vẫn có thể gìn giữ tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị gia đình và truyền thống tốt đẹp của cha ông. Tôi cũng mong các bạn trở thành những nhịp cầu kết nối Việt Nam với châu Âu bằng tri thức, tài năng, tinh thần sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Về phía quê hương, đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào ở nước ngoài, thể hiện bằng những cơ chế kết nối ngày càng thiết thực, tạo điều kiện để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể đóng góp theo cách riêng của mình, dù bằng một sáng kiến, một dự án hợp tác, việc truyền dạy tiếng Việt cho con em hay đơn giản là lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Tôi luôn tâm niệm rằng, quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc của mỗi người. Khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng tình cảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc luôn trong nhận thức và trái tim của mỗi người Việt chúng ta.

Tôi mong rằng, từ dấu mốc đặc biệt này, tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và toàn châu Âu; để chúng ta không chỉ tự hào về những gì các thế hệ đi trước đã làm được, mà còn cùng nhau tạo dựng những thành tựu mới, đóng góp cho xã hội sở tại và cho sự phát triển của Việt Nam. "Đoàn kết để vững mạnh, hội nhập để phát triển, gìn giữ cội nguồn để không bao giờ đánh mất chính mình" đó cũng chính là thông điệp tôi muốn gửi gắm tới đồng bào Việt Nam ở khắp châu Âu.