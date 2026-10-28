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Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp Cộng hòa Séc

Thứ Tư, 16:33, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 27/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Séc, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và kết nối doanh nghiệp hai nước. Sự kiện mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, công nghệ, năng lượng, y tế... góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc.

Ngày 27/10, tại Trung tâm Thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ tại Cộng hòa Séc. Tham gia hội nghị còn có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam; đại diện các tổ chức, hội đoàn, Việt Nam tại Séc và châu Âu cùng đại diện chính quyền và doanh nghiệp địa phương của hai nước. 

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Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã giải đáp các thắc mắc và thông tin tới các đại biểu về một số nội dung về các hoạt động đầu tư, hợp tác ở địa phương nói riêng, tại Việt Nam nói chung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư của Việt Nam và Cộng hòa Séc đối với địa phương. Ông khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được nâng cấp lên Đối tác chiến lược tháng 01/2025, mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Hội nghị cũng là dịp để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư; cùng trao đổi với đại diện doanh nghiệp và nhà đầu tư Cộng hòa Séc để tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Ông Trần Duy Đông đã thông tin khái quát tới các đại biểu những nét nổi bật về kinh tế và tiềm năng hợp tác của tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất các lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới như cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ công nghiệp, môi trường và năng lượng; y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục, đào tạo và nghiên cứu ứng dụng; thương mại, logistics và du lịch. Tỉnh Phú Thọ mong muốn cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Séc biến tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cả hai bên.

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Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam chia sẻ tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Đại sứ Dương Hoài Nam cho rằng hội nghị có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác tốt hơn các tiềm năng và lợi thế bổ sung cho nhau. Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tinh thần chủ động hội nhập và những lợi thế sẵn có, tỉnh Phú Thọ có thể trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Cộng hòa Séc.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Séc chia sẻ những thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cơ khí, nông nghiệp công nghệ cao, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến,…, đây sẽ là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với địa phương trong giai đoạn tới.

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Thị trưởng Náchod Jan Birke đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương quan tâm, hỗ trợ các dự án của người Việt Nam và doanh nghiệp Séc quan tâm đầu tư vào địa phương.

Tại hội nghị, Thị trưởng Náchod Jan Birke đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương quan tâm, hỗ trợ các dự án của người Việt Nam và doanh nghiệp Séc quan tâm đầu tư vào địa phương. Ông cho biết dự kiến có chuyến thăm tỉnh vào năm tới và mong muốn nhận được sự hỗ trợ để thiết lập quan hệ hợp tác giữa Králové Hradecký với Phú Thọ.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Séc với lợi thế am hiểu thị trường hai nước, mạng lưới kinh doanh rộng và mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, các doanh nghiệp kiều bào có thể trở thành cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, cung cấp thông tin thị trường và thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể giữa Phú Thọ với các địa phương, doanh nghiệp Séc.

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Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã giải đáp các thắc mắc, thông tin tới các đại biểu về một số nội dung như quyền sở hữu đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các điều kiện liên quan, các vấn đề về khả năng tiếp cận thị trường trong nước; đồng thời tin tưởng với nền tảng hữu nghị truyền thống và quyết tâm của hai bên sẽ cụ thể hóa các hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng, phát triển sâu rộng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc.

Hải Đăng/VOV-Praha
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