Từ tìm hiểu pháp luật Nhật Bản đến xây dựng cộng đồng người Việt an toàn, gắn kết

Từ số lượng, chất lượng bài thi vượt trội.

Diễn ra từ ngày 17/06 - 15/09, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2026 dành cho Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản là lần thứ 3 được tổ chức, do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam đồng chủ trì, với sự phối hợp tổ chức thực hiện của Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA), Kênh thông tin HONTO TV, và sự hỗ trợ chuyên môn của các cơ quan, tổ chức phía Nhật Bản, như Sở Cảnh sát Tokyo, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, cùng Hội Luật sư hành chính Tokyo… Đây là sự hợp tác mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm chung vì một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng vững mạnh và hội nhập sâu với nước sở tại.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Công sứ Nguyễn Sáu và đông đảo cộng đồng, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận tham gia Lễ trao giải. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn Nhật Bản, với bộ câu hỏi gồm 25 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, kết hợp kiểm tra kiến thức với khả năng vận dụng pháp luật vào những tình huống trong đời sống thường ngày đối với các thí sinh tham gia. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận về số lượng bài dự thi khổng lồ lên tới 27.900 lượt bài, nhiều gấp hơn 3 lần số lượng bài thi năm 2025. Trong số đó, thực tập sinh kỹ năng chiếm 67,1% người tham gia, lao động kỹ năng đặc định chiếm 18,6% và người có tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế chiếm 9%.

Bà Mei Phương - đồng tổ chức cuộc thi vui mừng thông báo số lượng bài dự thi lên tới 27.900 bài, cao gấp hơn 3 lần năm 2025 - (Ảnh: VOV/Tokyo)

Vinh danh thành tích, ghi nhận sự đồng hành.

Chiều ngày 12/10, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã tổ chức Lễ trao giải đối với 30 cá nhân, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 21 giải Khuyến khích, đồng thời trao 3 giải Tập thể nhằm ghi nhận sự hưởng ứng và đóng góp của các đơn vị trong việc vận động người lao động tham gia. Tổng giá trị tiền thưởng của cuộc thi cũng lên tới 640.000 yên (khoảng 110 triệu VNĐ), trong đó giải Đặc biệt gồm 30.000 yên và một vé máy bay khứ hồi Nhật Bản - Việt Nam, giải Nhất trị giá 80.000 yên, mỗi giải Nhì 50.000 yên, mỗi giải Ba 30.000 yên, mỗi giải Khuyến khích 10.000 yên và mỗi giải Tập thể 20.000 yên.

Thí sinh Nguyễn Văn Đạt xuất sắc dành giải Đặc biệt của cuộc thi. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu và đại diện các cơ quan phía Nhật Bản chụp ảnh cùng Thí sinh đạt giải Đặc biệt của cuộc thi. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Đại diện Ban Tổ chức trao các giải cá nhân cho thí sinh. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Theo đánh giá, cơ cấu giải thưởng này cho thấy cuộc thi đã tiếp cận được đông đảo người lao động Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản - nhóm đối tượng có nhu cầu thiết thực về thông tin pháp luật và quy định của nước sở tại tham gia.

Về Lễ trao giải, đây được xem là dịp tôn để vinh danh tinh thần chủ động học hỏi của các thí sinh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa người tham gia với đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đồng hành. Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Hội Luật sư hành chính Tokyo, các hội đoàn, doanh nghiệp và đơn vị tại Nhật Bản đã góp phần đưa cuộc thi đến gần hơn với cộng đồng.

Các quan khách và Ban Tổ chức chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh đạt giải của cuộc thi. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Từ phong trào tìm hiểu pháp luật Nhật Bản đến xây dựng cộng đồng an toàn, gắn kết.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã biểu dương sự tham gia tích cực của đông đảo cộng đồng, bày tỏ sự đánh giá cao đối với các tổ chức và doanh nghiệp tiếp nhận đã tạo điều kiện để nhiều người Việt Nam tham dự cuộc thi, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất và thành công nhất của cuộc thi là sự hiểu biết về luật pháp, phong tục tập quán Nhật Bản và ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi người đã được nâng cao. Việc hiểu và tuân thủ nghiêm các quy định của Nhật Bản sẽ giúp mỗi người dân tránh được những rắc rối, phiền toái không đáng gặp trong công việc và cuộc sống. Nhờ đó, bản thân mỗi người lao động và gia đình cũng an yên sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao cuộc thi năm nay có sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng các bài dự thi. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng đánh giá cao chất lượng của các bài dự thi năm nay, nhiều ý kiến xác đáng về chung sống hòa thuận với người Nhật Bản - Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người Việt Nam trong việc tìm hiểu quy định, luật pháp và các quy tắc ứng xử của Nhật Bản, đồng thời truyền tải được thông điệp cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là cộng đồng có trách nhiệm, luôn mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa thuận, phồn vinh và hạnh phúc tại Nhật Bản và đóng góp vào sự phát triển của sở tại. Thông qua cuộc thi, nhận thức của người Việt Nam về pháp luật, phong tục tập quán Nhật Bản sẽ được nâng lên, ý thức tuân thủ luật pháp được cải thiện, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ trở thành cộng đồng người nước ngoài văn minh, thân thiện và hòa đồng.

Trong khi đó, Ban Tổ chức cũng cho rằng, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 là một nỗ lực cụ thể trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sự hưởng ứng của 27.900 người tham gia là nền tảng để tiếp tục phát triển những hoạt động phổ biến pháp luật thiết thực, dễ tiếp cận, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản an toàn, trách nhiệm và gắn kết với xã hội sở tại. Ý nghĩa của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng người tham gia hay các giải thưởng được trao, mà còn ở việc khuyến khích người Việt Nam tại Nhật Bản chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đến hình mẫu cho những người nước ngoài khác.

Về phần mình, đại diện phía Nhật Bản, gồm Sở Cảnh sát Tokyo, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cũng bày tỏ sự mừng khi cuộc thi năm nay thu hút được số lượng rất lớn người tham gia. Theo đại diện các cơ quan này, Chính phủ Nhật Bản hiện đang có những cải cách mạnh mẽ các chính sách đối với người nước ngoài - những chính sách này không nhằm mục đích hạn chế mà hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tiếp nhận người nước ngoài. Những người đủ tiêu chuẩn sang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản sẽ được hưởng tiêu chuẩn lưu trú cao hơn, được đối xử bình đẳng với yêu cầu hội nhập xã hội tốt hơn, cùng với đó là các yêu cầu về tiếng Nhật, hiểu biết văn hóa, pháp luật là bắt buộc, hướng tới một xã hội cộng sinh hài hòa giữa người nước ngoài và người dân Nhật Bản.

Đại diện Sở Cảnh sát Tokyo cũng bày tỏ sự vui mừng khi có đông đảo bài dự thi. (Ảnh: VOV/Tokyo)

Đại diện các cơ quan Nhật Bản cũng khẳng định, hiện nay tại Nhật Bản, có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc. Nếu mỗi một người đều tuân thủ pháp luật Nhật Bản, có thể góp phần tạo ra một sự yên tâm khi sinh sống tại Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng, các thí sinh đạt giải của cuộc thi sẽ trở thành hình mẫu, là những tấm gương tốt, để không chỉ người Việt Nam, mà tất cả những cộng đồng người nước ngoài khác học tập, noi theo, và cùng nhau sinh sống một cách an toàn, yên tâm tại Nhật Bản.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, thí sinh Nguyễn Văn Đạt - người giành giải Đặc biệt của cuộc thi đã bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi nhận giải thưởng, khẳng định cuộc thi là cơ hội rất tốt để bản thân có thể củng cố và mở mang thêm kiến thức về pháp luật, phục vụ cho công việc cá nhân và cuộc sống hằng ngày tại Nhật Bản. Những kiến thức này không chỉ giúp cá nhân Đạt, mà còn có thể chia sẻ với anh chị em trong cộng đồng, để cùng tránh những sai lầm không đáng có và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tìm hiểu pháp luật - là cách để bảo vệ chính mình và góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tích cực tại Nhật Bản.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 đã đem lại sự hứng khởi và tích cực từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Qua cuộc thi, những kiến thức về pháp luật Nhật Bản đã được lan tỏa và củng cố trong cộng đồng người Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết về luật pháp và sự phát triển của cộng đồng, hướng tới xây dựng một Cộng đồng người Việt Nam an toàn, gắn kết.