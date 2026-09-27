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“Đột phá 57 - Kết nối 23” đưa nghị quyết đến tân sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh

Chủ Nhật, 21:15, 27/09/2026
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VOV.VN - "Đột phá 57 - Kết nối 23” là tên của phần trò chơi hỏi đáp có thưởng sôi động trong chương trình “Chào Tân sinh viên 2026” tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc chiều 27/9. Chương trình giới thiệu đến sinh viên những nội dung cơ bản về Nghị quyết 57 và 23 của Bộ Chính trị thông qua một hình thức đơn giản, hấp dẫn.

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Chương trình "Chào Tân sinh viên 2026" của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc

 Dương Bảo Nam Khang, thạc sỹ năm nhất ngành truyền thông Đại học Nhân dân, vừa tới Bắc Kinh nhập học chưa lâu. Dù chưa đứng trong hàng ngũ của đảng, nhưng Nam Khang lại là một trong những lưu học sinh giành giải Nhất trong phần trò chơi hỏi đáp về Nghị quyết chiến lược - “Đột phá 57 - Kết nối 23” của chương trình “Chào Tân sinh viên 2026”.

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Một câu hỏi về Nghị quyết 23

“Thông qua chương trình hôm nay, em đã thu nhận được những kiến thức và kinh nghiệm rất thiết thực và bổ ích, giúp chúng em có thể vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Qua 2 Nghị quyết, em nhận thấy bản thân mình cần phải không ngừng học tập và chủ động tiếp cận khoa học công nghệ. Em hy vọng những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được trong quá trình học tập sẽ giúp em đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng cũng như đất nước trong tương lai”, Nam Khang chia sẻ.

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Dương Bảo Nam Khang (thứ tư từ trái sang) - một trong những lưu học sinh được giải trong phần thi về Nghị quyết chiến lược

“Chào Tân sinh viên” là chương trình thường niên do Liên chi đoàn và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ và kết nối các tân sinh viên sang Bắc Kinh học tập. Năm nay là lần đầu tiên chương trình lồng ghép việc phổ biến các nội dung liên quan đến Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

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Nguyễn Lê Anh Khoa, Bí thư Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh, phát biểu tại chương trình

Nguyễn Lê Anh Khoa, Bí thư Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh, tất bật cả tháng nay chuẩn bị cho chương trình. Anh cho biết, mong muốn của các tổ chức đoàn thể thanh niên ở Bắc Kinh là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với tân sinh viên, giúp định hướng cho các bạn trong học tập và nghiên cứu, từ đó có những đóng góp thiết thực hơn cho đất nước.

“Qua chương trình này, chúng tôi muốn biến nghị quyết thành sợi dây kết nối, Nghị quyết 57 liên quan đến công nghệ, Nghị quyết 23 nói về cội nguồn dân tộc. Đặt hai điều ấy trong chương trình ‘Chào Tân sinh viên”, chúng tôi muốn các bạn thấy rằng người trẻ Việt Nam ở nước ngoài vừa mang khát vọng vươn tầm thế giới, vừa mang trong mình trách nhiệm với quê hương, đất nước”, Anh Khoa nói.

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Nguyễn Thị Khánh Huyền, Thạc sỹ năm 3 về chuỗi cung ứng và công trình của Đại học Giao thông Bắc Kinh

Là một cán bộ Đoàn – Hội năng nổ, Nguyễn Thị Khánh Huyền, thạc sỹ năm 3 về chuỗi cung ứng và công trình của Đại học Giao thông Bắc Kinh, người đã học tập tại Trung Quốc từ bậc Đại học đến Thạc sỹ, nhận thấy Nghị quyết 57 được ban hành vào thời điểm rất đặc biệt khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới và những năm tới sẽ là giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt của đất nước.

“Em nghĩ Nghị quyết 57 không chỉ là một nghị quyết về khoa học và công nghệ, mà còn thể hiện quyết tâm nắm bắt thời cơ để Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một nước phát triển. Là một du học sinh đã học tập tại Trung Quốc nhiều năm, em cảm nhận rất rõ việc đất nước đang tạo ngày càng nhiều cơ hội để thế hệ trẻ học tập, phát triển và trở về đóng góp. Với em, tinh thần của Nghị quyết 23 không nhất thiết là tất cả du học sinh đều phải trở về ngay, mà quan trọng là dù ở đâu, mình cũng có thể dùng kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới kết nối quốc tế của mình để đóng góp cho Việt Nam”, Khánh Huyền chia sẻ.

Trước những bước chuyển mình nhanh chóng, mạnh mẽ và thực chất của đất nước với tầm nhìn và khát vọng hướng tới 2 mục tiêu 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã gửi gắm kỳ vọng đến các tân sinh viên, mong các bạn cũng là những “Đại sứ” tại nơi mình theo học, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đem hình ảnh thân thiện, tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Trung Quốc và quốc tế, từ đó kể thật hay câu chuyện Việt Nam.

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Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình gửi gắm kỳ vọng vào các tân sinh viên 2026

Đại sứ cũng mong muốn các bạn trẻ Việt Nam tận dụng thời gian học tập tại Bắc Kinh, bám sát các định hướng và thực tiễn phát triển trong nước, tiếp thu tối đa kiến thức về khoa học công nghệ của nước bạn, kết nối và thiết lập các hiệp hội và mạng lưới nhà tri thức trẻ, tiến tới kết nối với các mạng lưới trên toàn cầu để chung tay góp sức vào xây dựng và phát triển đất nước.

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Nghị quyết 57: Cần thêm “bệ phóng” cho doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường

VOV.VN - Doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế khoa học công nghệ ra thị trường, tạo giá trị kinh tế. Đây cũng là hướng đi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa đang tồn tại tại nhiều viện, trường.

Bích Thuận - Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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