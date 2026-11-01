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Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam tại vùng Bretagne, Pháp

Chủ Nhật, 15:34, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Hội nghị quảng bá đầu tư, thương mại và du lịch tại vùng Bretagne. Sự kiện hướng tới tăng cường giới thiệu tiềm năng hợp tác với Việt Nam và mở rộng kết nối với các đối tác địa phương của Pháp.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, đại diện các cơ quan Việt Nam tại địa bàn cùng đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân Việt Nam tại vùng Bretagne.

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Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu

Được tổ chức tại Rennes, đầu tàu kinh tế của Bretagne, sự kiện tạo diễn đàn đa chiều với ba mũi nhọn: đầu tư, thương mại và du lịch; khẳng định hình ảnh một Việt Nam đổi mới, vừa là đối tác kinh tế giàu tiềm năng, vừa là điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với các đối tác Pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, việc chủ động tiếp cận sâu vào các địa phương là hướng đi then chốt, giúp doanh nghiệp và chính quyền sở tại nắm bắt chính xác nhu cầu cũng như năng lực hợp tác của nhau. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cam kết đóng vai trò cầu nối tích cực, đồng hành để hiện thực hóa các cam kết ban đầu thành những dự án cụ thể.

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Bretagne và Việt Nam có nền tảng quan hệ thông qua hợp tác địa phương, các tổ chức hữu nghị và giao lưu nhân dân.

Đối với thương mại, quảng bá sản phẩm cần gắn với tìm hiểu thị trường, yêu cầu chất lượng và mạng lưới phân phối tại nước sở tại. Song song với đó, du lịch tiếp tục là đòn bẩy giao lưu nhân dân, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng bản địa, từ đó kích hoạt nhu cầu thương mại và dòng vốn đầu tư.

Bretagne và Việt Nam có nền tảng quan hệ thông qua hợp tác địa phương, các tổ chức hữu nghị và giao lưu nhân dân. Thành phố Rennes có quan hệ kết nghĩa với thành phố Huế. Mối liên hệ này là một cơ sở thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác, gắn kết giao lưu văn hóa với các hoạt động kinh tế và du lịch.  

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Sự kiện thúc đẩy đầu tư thương mại giữ Việt Nam và vùng Bretagne.

Không chỉ dừng lại ở Rennes, các địa phương khác trong vùng cũng đang chủ động mở rộng không gian hợp tác với Việt Nam. Điển hình như cuộc làm việc hồi tháng 8 vừa qua giữa thành phố cảng Lorient và tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực kinh tế biển, đào tạo nghiên cứu và văn hóa. Những lĩnh vực này cho thấy dư địa hợp tác giữa các địa phương còn rộng, nhất là khi xác định được thế mạnh và nhu cầu bổ sung cho nhau.

Từ nền tảng quan hệ sẵn có, Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam tại vùng Bretagne sẽ mở thêm một kênh quảng bá và kết nối hợp tác với Việt Nam. Để các cơ hội được phát huy, việc duy trì trao đổi sau hội nghị, xác định đối tác và lựa chọn những nội dung phù hợp sẽ có vai trò quan trọng, giúp hợp tác giữa Việt Nam với vùng Bretagne ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam - Pháp trong thời gian tới.

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Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu

VOV.VN - Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu, cụ thể tại Praha, Séc từ ngày 30/10-1/11/2026, phóng viên VOV trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam về những ý nghĩa sâu sắc của chuỗi sự kiện này.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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