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Tôn vinh tiếng Việt: Gìn giữ tiếng Việt trong thế hệ trẻ tại Cộng hòa Séc

Chủ Nhật, 06:32, 13/09/2026
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VOV.VN - Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt 2026” tại Cộng hòa Séc tạo sân chơi văn hóa, giáo dục cho thế hệ trẻ người Việt, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gìn giữ bản sắc dân tộc và kết nối cộng đồng với quê hương.

Hòa chung không khí sôi nổi và tự hào của Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 8/9, ngày 12/9, Ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt 2026” nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Séc. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc và châu Âu, các giáo viên dạy tiếng Việt cùng đông đảo thí sinh người Việt đến từ nhiều vùng miền trên toàn Séc.

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Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh người Việt tại Séc, châu Âu
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Ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc, phát biểu tại sự kiện

Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo thí sinh người Việt từ 5 đến 20 tuổi đang sinh sống tại Cộng hòa Séc và các nước châu Âu, với ba nội dung dự thi gồm hội họa, nghệ thuật và ngôn ngữ tiếng Việt. Thông qua sự kiện lần này, Ban tổ chức muốn tạo một không gian để các em nhỏ Việt Nam đang sinh sống tại Séc và châu Âu được nói tiếng Việt, yêu tiếng Việt, qua đó lan tỏa các giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, nhấn mạnh tiếng Việt là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với quê hương. Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” không chỉ là chương trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt mà còn là sân chơi ý nghĩa cho thế hệ trẻ người Việt Nam tại Séc và châu Âu, để các em có cơ hội thể hiện tài năng, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và tình yêu quê hương, đất nước.

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Bà Lê Hồng Nhung, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt, phát biểu tại sự kiện

Cũng tại lễ khai mạc, bà Lê Hồng Nhung, Trưởng Ban Giáo dục, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, khẳng định Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” năm 2026 được tổ chức không chỉ để tìm kiếm những thí sinh nói tiếng Việt hay nhất, hát hay nhất, múa đẹp nhất hay vẽ nên những bức tranh xuất sắc nhất. Điều quan trọng hơn cả là thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi văn hóa và giáo dục, nơi mỗi người con Việt Nam ở nước ngoài được tự tin cất lên tiếng nói của mình và thể hiện niềm tự hào về nguồn cội.

Chị Nguyễn Thị Liên, phụ huynh của em Vũ Đại Phúc, thí sinh tham gia cuộc thi, cho rằng đây là dịp quan trọng để tôn vinh tiếng nói và chữ viết Việt Nam. Gia đình chị luôn chú trọng dạy con tiếng Việt từ nhỏ để các con có thể đọc, viết thành thạo, đồng thời thường xuyên giải thích cho con về ý nghĩa của các ngày lễ, Tết truyền thống của Việt Nam.

“Tôi rất mong muốn cho các con tham gia để các con được trải nghiệm, cũng như để hiểu biết thêm và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, để con tự tin hơn và ngày càng phát triển tiếng Việt. Vào các ngày lễ, Tết của Việt Nam, các con đều được truyền dạy và giảng giải ý nghĩa của các ngày lễ này để các con hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, cũng như hiểu thêm nguồn cội của mình”.

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Chị Nguyễn Thị Liên và con trai tại Cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt 2026
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Em Nguyễn Mỹ Tâm tham gia cuộc thi với tiết mục hùng biện Quê hương là gì
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Em Vũ Đại Phúc, thí sinh tham gia cuộc thi
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Em Nguyễn Việt Thái, thí sinh tham gia cuộc thi

Tại cuộc thi, tiếng Việt được các thí sinh thể hiện qua lời ca, điệu múa, tiếng đàn, những bài thơ, câu chuyện, phần hùng biện và những bức tranh chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước. Mỗi phần dự thi mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều thể hiện niềm tự hào về tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức cũng vinh danh các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và phong trào dạy, học tiếng Việt tại Cộng hòa Séc.

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Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
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