Triển lãm mang đến một không gian đối thoại giàu chiều sâu về kiến trúc nhà ở điển hình, quá trình con người thích nghi và cảm nhận về “ngôi nhà” trong bối cảnh xã hội Liên Xô trước đây và Việt Nam của nửa sau thế kỷ XX.

Triển lãm được tổ chức với sự tham gia của nhiều bảo tàng, cơ quan lưu trữ và tổ chức truyền thông lớn của Nga, cùng kho lưu trữ cá nhân của nhà nghiên cứu Natalia Kraevskaya.

Khách tham quan Triển lãm “Moscow - Hà Nội Dấu ấn lạc quan trong kiến trúc và đời sống đô thị”

Triển lãm tập trung vào các dự án nhà ở xã hội tại Moscow và Hà Nội, nơi những mô hình kiến trúc tiêu chuẩn theo thời gian dần được “cá nhân hóa” bởi chính đời sống cư dân, thích ứng linh hoạt với khí hậu, văn hóa và thói quen sinh hoạt địa phương.

Kiến trúc trưng bày gồm ba phần, kết nối tư liệu lưu trữ, nghiên cứu kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật đương đại và ký ức đời sống thường nhật của cộng đồng hai quốc gia.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày ở tỷ lệ 1:1, tái hiện và chồng lớp mặt bằng 16 căn hộ điển hình của Moscow và Hà Nội, tạo nên trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc cho người xem.

Không gian trưng bày được kiến tạo từ hơn 1.500 m² vải bán trong suốt, tạo nên khối kiến trúc chính giàu tính biểu đạt.

Triển lãm có sự tham gia của các kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu kiến trúc đến từ Nga và Việt Nam. Kiến trúc sư Mai Hưng Chung, người Việt Nam, từng tham gia Triển lãm Kiến trúc Quốc tế Venice lần thứ 19, là đồng giám tuyển, nghệ sĩ tham gia triển lãm và tác giả ý tưởng kiến trúc dự án. Ông cho biết, thông qua việc chồng lớp các mặt bằng nhà ở, triển lãm cho thấy cách những giấc mơ kiến trúc của quá khứ đã dần biến đổi, hòa quyện với ký ức, thói quen và nghi lễ sinh hoạt để trở thành không gian sống của hiện tại.

“Với triển lãm này, tôi xây dựng nội dung theo ba lớp chính, trong đó một phần được dành để kể câu chuyện về sự thích ứng của cộng đồng người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam, về môi trường sống, cũng như cách họ tái tạo ký ức và cảm giác quê nhà trong không gian sinh hoạt hằng ngày. Dự án vì thế không chỉ dừng lại ở kiến trúc hay hình thái không gian, mà mở rộng sang chiều sâu tư tưởng và ý niệm mà Nhà văn hóa GES-2 đang theo đuổi và triển khai,” kiến trúc sư chia sẻ.

Triển lãm mở cửa đến ngày 6/9/2026.