Bộ đôi Skoda Kushaq và Salavia được ưu đãi hàng chục triệu trong tháng 10/2026

Mua ô tô, ngoài số tiền trả cho đại lý, khách hàng còn phải chuẩn bị một khoản không nhỏ dành cho lệ phí trước bạ, đăng ký biển số, bảo hiểm và các chi phí liên quan. Với những người lựa chọn trả góp, áp lực tài chính còn đến từ khoản lãi vay phải thanh toán định kỳ. Chính vì vậy, các chương trình hỗ trợ trực tiếp vào những khoản chi này đang trở thành yếu tố đáng cân nhắc khi quyết định xuống tiền.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, Skoda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho Kushaq và Slavia, hai mẫu ô tô mang thương hiệu châu Âu được sản xuất tại Việt Nam. Điểm nhấn là chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi bằng 10% giá trị xe, giúp khách hàng giảm đáng kể số tiền cần chuẩn bị để đưa xe vào sử dụng.

Skoda Kushaq và Slavia được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10/2026

Đặc biệt, khách hàng lựa chọn phương án trả góp thông qua PGBank hoặc VPBank còn có cơ hội hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng đầu theo điều kiện chương trình. Đây là chính sách đáng chú ý đối với những người muốn sở hữu ô tô nhưng vẫn cần duy trì nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hoặc các kế hoạch tài chính cá nhân.

Không chỉ giảm gánh nặng ở thời điểm mua xe, Skoda còn bổ sung các quyền lợi trong quá trình sử dụng. Theo đó, khách hàng được miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc tại mốc 7.500 km, đồng thời có chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm. Một số phiên bản còn được áp dụng gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm hoặc 60.000 km, cùng cơ hội nhận bảo hiểm vật chất một năm với số lượng giới hạn.

Việc kết hợp ưu đãi mua xe và hậu mãi cũng cho thấy hướng tiếp cận của Skoda đối với người tiêu dùng Việt, khi chi phí sử dụng lâu dài ngày càng được quan tâm bên cạnh giá bán niêm yết.

Skoda Slavia có giá từ 465 triệu đồng, trong khi Kushaq khởi điểm từ 539 triệu đồng. (Ảnh: Skoda Việt Nam).

Ở danh mục sản phẩm, Skoda Slavia có giá khởi điểm từ 465 triệu đồng, thuộc phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe sở hữu thiết kế thanh lịch, chú trọng không gian nội thất và các tiện nghi phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, phù hợp với khách hàng tìm kiếm một chiếc ô tô phục vụ công việc hoặc gia đình nhỏ.

Trong khi đó, Skoda Kushaq có giá từ 539 triệu đồng, hướng đến những người yêu thích dòng SUV đô thị. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, sử dụng động cơ tăng áp 1.0 TSI và sở hữu thiết kế gầm cao, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong thành phố cũng như những chuyến đi cuối tuần.

Cả hai mẫu xe đều được sản xuất trong nước, nằm trong chiến lược mở rộng thị trường của Skoda tại Việt Nam. Sự hiện diện của Kushaq và Slavia giúp thương hiệu bổ sung lựa chọn ở hai phân khúc phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào các dòng xe nhập khẩu có giá bán cao hơn.

Theo Skoda Việt Nam, chương trình được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc, dành cho các xe hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2026. Khách hàng có thể liên hệ đại lý để được tư vấn về mức hỗ trợ, phương án thanh toán và quyền lợi cụ thể của từng mẫu xe.