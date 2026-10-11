Thị trường ô tô tháng 9/2026: Doanh số khởi sắc mạnh mẽ

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận doanh số toàn thị trường đạt 35.094 xe trong tháng 9/2026, tăng trưởng tới 38% so với tháng 8/2026 và tăng 14% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2025.

Sức mua trên thị trường đã phục hồi đồng đều ở tất cả các phân khúc. Cụ thể, ô tô du lịch đạt tới 24.655 xe được bán ra, tăng vọt lên 47% so với tháng liền trước, xe thương mại đạt doanh số 9.807 xe, tăng 19%, và xe chuyên dụng đạt 632 xe, tương đương mức tăng 58%.

Xét về xuất xứ, trong tháng 9 vừa qua, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 xe, tăng 38% so với tháng 8/2026, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận đà tăng 38% với mức tiêu thụ ấn tượng đạt 21.310 xe.

Doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam các thành viên VAMA năm 2026 (tính hết tháng 9) và cùng kỳ năm 2025

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt mức 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, xe ô tô du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 17% và mảng xe chuyên dụng bứt phá với mức tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, thị hiếu tiêu dùng đang có sự chênh lệch về xe nhập khẩu từ nước ngoài, khi doanh số cộng dồn của xe nhập khẩu tăng tới 22%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng nhẹ 2% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Ở mảng xe sử dụng năng lượng mới, doanh số xe Hybrid của các thành viên VAMA trong tháng đạt 2.168 xe, tăng 56% so với tháng 8, trong khi mảng xe thuần điện (BEV) chỉ ghi nhận mức khiêm tốn 3 xe, tương đương tháng trước đó. Sau 9 tháng đầu năm, xe Hybrid đạt 16.057 xe bán ra thị trường, tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi BEV đạt 82 xe, tăng tới 531%.

Về thương hiệu, Toyota tiếp tục dẫn đầu trong tháng 9 với 6.935 xe bán ra thị trường, đạt mức tăng trưởng 45% so với tháng trước đó, nhưng giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross cũng dẫn đầu doanh số mẫu xe đơn lẻ, với 1.799 xe.

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt mức 282.029 xe

Có thể thấy, sau khi kết thúc hoàn toàn tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đã tăng trưởng trở lại để chuẩn bị đón thời điểm sôi động nhất vào cuối năm. Bên cạnh đó, sự thúc đẩy của các hãng xe cũng đóng góp lớn vào mức tăng trưởng mạnh này để thu hút khách hàng trong giai đoạn quan trọng này.