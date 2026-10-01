Chi tiết BMW R 1300 GS 2026 giá hơn 900 triệu đồng

BMW R 1300 GS 2026 có giá khoảng 925 triệu đồng

BMW Motorrad Malaysia vừa đưa R 1300 GS 2026 trang bị hệ thống Automated Shift Assistant (ASA) tới thị trường này. Mẫu adventure được niêm yết ở mức 145.000 Ringgit (tương đương khoảng 922 triệu đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Trong khi đó, R 1300 GS tiêu chuẩn có giá 142.000 Ringgit. Xe đi kèm chế độ bảo hành 3 năm và hỗ trợ cứu hộ 3 năm từ BMW Motorrad Malaysia.

BMW R 1300 GS 2026 thiết kế khỏe khoắn

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là hệ thống ASA, cho phép người lái lựa chọn giữa hai chế độ vận hành. Ở chế độ M, người lái vẫn chủ động sang số bằng cần số chân nhưng hệ thống sẽ tự động điều khiển ly hợp. Trong khi đó, chế độ D tự động thực hiện cả việc sang số lẫn đóng mở ly hợp, dựa trên tốc độ động cơ và tải trọng.

Nhờ đó, R 1300 GS có thể mang lại trải nghiệm vận hành thuận tiện hơn mà người lái không cần sử dụng tay côn. Hệ thống ASA nằm trong Dynamic Package, đi kèm Dynamic Suspension Adjustment, Gear Shift Assistant Pro, Riding Modes Pro và phanh thể thao.

Động cơ boxer 1.300 cc cho công suất 145 mã lực

BMW R 1300 GS 2026 tiếp tục sử dụng động cơ boxer 2 xi-lanh dung tích 1.300 cc, sản sinh công suất tối đa 145 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 149 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng trục.

Mẫu adventure này có trọng lượng không tải 237 kg, bình nhiên liệu dung tích 18 lít và chiều cao yên 850 mm. Xe sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, đi kèm lốp lần lượt 120/70 và 170/60.

Hệ thống treo gồm EVO-Telelever phía trước và EVO-Paralever phía sau. Phía sau sử dụng giảm xóc đơn với hành trình 190 mm. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi bán nổi đường kính 310 mm phía trước, kẹp phanh 4 piston hướng tâm và đĩa sau 285 mm với kẹp phanh 2 piston.

Trang bị điện tử phong phú, thêm nhiều gói tùy chọn

BMW R 1300 GS ASA được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như kiểm soát lực kéo Dynamic Traction Control, ABS Pro, Dynamic Brake Control, Dynamic Cruise Control, Engine Drag Torque Control và Hill Start Control.

Xe có 4 chế độ lái gồm Eco, Rain, Road và Enduro. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm kiểm soát áp suất lốp, hệ thống khóa KeylessRide, sưởi tay lái và ngăn chứa điện thoại tích hợp cổng sạc USB. Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT màu có khả năng kết nối với điện thoại thông minh.

BMW Motorrad Malaysia còn cung cấp Touring Package với khả năng lắp sẵn mô-đun GPS, khóa trung tâm, phần mở rộng bảo vệ tay và hệ thống hành lý hai bên. Comfort Package bổ sung bộ trang bị cho người ngồi sau, kính chắn gió chỉnh điện và chân chống giữa.

BMW R 1300 GS 2026 tại Malaysia có hai lựa chọn màu gồm White Aluminium Metallic và Black Storm Metallic. Phiên bản trang bị ASA chỉ cao hơn 3.000 Ringgit so với R 1300 GS tiêu chuẩn.