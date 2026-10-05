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Chi tiết Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 mang phong cách MotoGP

Thứ Hai, 06:00, 05/10/2026
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VOV.VN - Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 được làm mới với bộ tem lấy cảm hứng từ xe đua Desmosedici GP và Panigale V4 R, đồng thời mở rộng khả năng cá nhân hóa thông qua chương trình Factory Made.

Ngoại hình đậm chất xe đua Ducati

Ducati đã giới thiệu phiên bản Multistrada V4 Pikes Peak 2027 với diện mạo mới lấy cảm hứng trực tiếp từ những mẫu xe đua của đội đua nhà máy Ducati tại MotoGP và World Superbike. Bộ tem mới được phát triển bởi Ducati Centro Stile phối hợp cùng Drudi Performance, kết hợp các chi tiết đặc trưng của Desmosedici GP và Panigale V4 R. 

So với Multistrada V4 thông thường, Pikes Peak vẫn được định vị là phiên bản thiên về khả năng vận hành thể thao. Xe sử dụng bánh trước 17 inch, mâm nhôm rèn 5 chấu, gắp đơn phía sau và hệ thống treo điện tử bán chủ động Öhlins Smart EC 2.0. Bộ lốp tiêu chuẩn là Pirelli Diablo Rosso IV với kích thước 120/70 ZR17 phía trước và 190/55 ZR17 phía sau. 

chi tiet ducati multistrada v4 pikes peak 2027 mang phong cach motogp hinh anh 1
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 với diện mạo mới lấy cảm hứng trực tiếp từ những mẫu xe đua của đội đua nhà máy Ducati tại MotoGP và World Superbike.

Ngoại hình được hoàn thiện bằng nhiều chi tiết carbon, kính chắn gió màu khói thấp, phuộc Öhlins anod hóa vàng, logo V4 trên yên và huy hiệu Ducati Corse trên phần “mỏ” phía trước. Xe cũng trang bị pô Akrapovič bằng titan được phê duyệt sử dụng trên đường phố.

Động cơ V4 công suất 170 mã lực

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 tiếp tục sử dụng động cơ V4 Granturismo 1.158 cc, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 123,8 Nm tại 9.000 vòng/phút. Động cơ sử dụng trục khuỷu quay ngược, công nghệ bắt nguồn từ kinh nghiệm phát triển xe MotoGP nhằm hỗ trợ khả năng kiểm soát và sự linh hoạt khi vận hành.

chi tiet ducati multistrada v4 pikes peak 2027 mang phong cach motogp hinh anh 2

Phiên bản Pikes Peak được trang bị hệ thống treo Öhlins Smart EC 2.0 với khả năng điều chỉnh giảm chấn điện tử theo điều kiện vận hành. Xe có 4 chế độ công suất và 5 chế độ lái gồm Race, Sport, Touring, Urban và Wet. Ducati cũng trang bị Ducati Wheelie Control, Ducati Traction Control, Engine Brake Control và hệ thống Ducati Vehicle Observer. 

Đáng chú ý, xe có riêng Race Riding Mode với hiệu chỉnh lại phản hồi động cơ, giới hạn vòng tua và sang số nhanh nhằm tăng cảm giác thể thao. Tư thế lái cũng được điều chỉnh khi gác chân đặt cao và lùi về phía sau hơn, trong khi tay lái thấp và hẹp hơn để hỗ trợ người lái thay đổi vị trí cũng như tăng góc nghiêng khi vào cua. 

chi tiet ducati multistrada v4 pikes peak 2027 mang phong cach motogp hinh anh 3

Mở rộng khả năng cá nhân hóa với Factory Made

Ducati tiếp tục cung cấp chương trình Factory Made, cho phép khách hàng cá nhân hóa Multistrada V4 Pikes Peak ngay từ nhà máy thay vì phải sử dụng các phụ kiện độ bên ngoài.

Khách hàng có thể lựa chọn mâm rèn màu đỏ kết hợp cùm phanh màu đỏ hoặc đen, nhiều tùy chọn chiều cao yên, bổ sung chi tiết carbon, đèn phụ và hệ thống hành lý.

chi tiet ducati multistrada v4 pikes peak 2027 mang phong cach motogp hinh anh 4

Trang bị điện tử trên xe cũng khá toàn diện, bao gồm radar phía trước và phía sau hỗ trợ kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía trước. Xe có màn hình TFT màu 6,5 inch, hệ thống ABS Cornering Bosch-Brembo, đèn LED toàn phần, Ducati Cornering Lights và Ducati Quick Shift hai chiều.

chi tiet ducati multistrada v4 pikes peak 2027 mang phong cach motogp hinh anh 5

Ducati công bố chu kỳ kiểm tra khe hở xu-páp ở mức 60.000 km. Tại những thị trường áp dụng chương trình 4EVER, xe được hưởng chế độ bảo hành 4 năm không giới hạn số km. Phiên bản Multistrada V4 Pikes Peak 2027 đã được bán tại châu Âu, trong khi giá bán và thời điểm phân phối tại Malaysia chưa được công bố.

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Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn

VOV.VN - Ducati có thể trở thành một trong những thương hiệu bị Volkswagen Group bán đi khi tập đoàn Đức đẩy mạnh kế hoạch tái cấu trúc, cắt giảm 50.000 việc làm và thu hẹp danh mục sản phẩm. Thương hiệu mô tô Italy được Bloomberg định giá khoảng 1,25 tỷ Euro, tương đương 1,45 tỷ USD.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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