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Gần một nửa ứng viên World Car of the Year 2027 đến từ Trung Quốc

Thứ Năm, 07:00, 01/10/2026
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VOV.VN - Danh sách sơ bộ 56 mẫu xe tranh giải World Car of the Year 2027 có tới 27 mẫu đến từ các thương hiệu Trung Quốc, cho thấy sự hiện diện ngày càng lớn của quốc gia này trên thị trường ô tô toàn cầu.

27 mẫu xe Trung Quốc góp mặt trong danh sách 56 ứng viên

World Car of the Year 2027 đã công bố danh sách ứng viên ban đầu cho mùa giải 2027, với tổng cộng 56 mẫu xe đủ điều kiện tranh danh hiệu World Car of the Year 2027. Đáng chú ý, có tới 27 mẫu xe đến từ các thương hiệu Trung Quốc, chiếm gần một nửa danh sách.

Các thương hiệu Trung Quốc góp mặt gồm BYD, Changan, Chery, Deepal, Exeed, GAC Aion, Geely, iCAUR, Jetour, Leapmotor, Lepas, Lynk & Co, Onvo, XPeng và Zeekr. MG4 EV Urban cũng được xếp vào nhóm xe có nguồn gốc Trung Quốc do thương hiệu MG hiện thuộc sở hữu của tập đoàn SAIC Motor.

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Có tới 27 mẫu đến từ các thương hiệu Trung Quốc góp mặt tại giải World Car of the Year 2027

Danh sách 27 mẫu xe Trung Quốc gồm: BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Deepal S05, Deepal S07, Exeed Exlantix ET, Exeed RX, GAC Aion UT, GAC Aion V, Geely EX2, Geely Starray EM-i, iCAUR v23, Jetour G700, Jetour T2, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Leapmotor T03, Lepas L6 EV, Lepas L8 PHEV, Lynk & Co 900, MG4 EV Urban, Onvo L90, XPeng G6 2026 Edition, XPeng L03, XPeng P7+ và Zeekr 8X.

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BMW i3

Bên cạnh nhóm xe Trung Quốc, danh sách còn có nhiều mẫu xe đến từ các nhà sản xuất truyền thống như: BMW i3, Buick Electra E7, Chevrolet Aveo, Chevrolet Captiva EV/PHEV, Cupra Raval, DS N°7, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, Hyundai Tucson, Infiniti QX65, Kia EV2, Kia Seltos, Kia Syros EV, Kia Telluride, Lexus ES, Lincoln Corsair, Mazda CX-5, Mazda CX-6e/EZ-60, Mercedes-Benz Electric C-Class, Mercedes-Benz Electric GLC, Mercedes-Benz GLA, Nissan Frontier Pro, Nissan NX8, Polestar 4 SUV, Renault Filante, Subaru Trailseeker, Subaru Uncharted, Volkswagen Atlas/Teramont Pro và Volvo EX60.

Nhiều mẫu xe Trung Quốc tiếp tục xuất hiện ở các hạng mục khác

Không chỉ cạnh tranh ở hạng mục World Car of the Year, các thương hiệu Trung Quốc còn xuất hiện đáng kể trong những giải thưởng thành phần.

Ở hạng mục World Urban Car 2027, danh sách gồm: Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCAUR v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 và Mercedes-Benz GLA.

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Trong khi đó, hạng mục World Luxury Car 2027 quy tụ các mẫu xe như: Audi Q7, Audi Q9, Avatr 06, Avatr 07, Avatr 12, BMW X5, Denza BAO 5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Porsche Cayenne Electric, Range Rover EV, Range Rover GT, Range Rover Sport EV, XPeng G9 2026 Edition, XPeng G9L, XPeng X9 và Zeekr 9X. Ở hạng mục World Performance Car 2027, các ứng viên gồm Alpine A390 GTS, Cadillac OPTIQ-V, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV3 GT, Kia EV4 GT, Kia EV5 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Door Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric và Zeekr 7GT. 

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Điều kiện tham dự và thời điểm công bố kết quả

Để đủ điều kiện tranh danh hiệu World Car of the Year 2027, một mẫu xe phải được sản xuất với sản lượng tối thiểu 10.000 xe mỗi năm, có mức giá nằm dưới ngưỡng xe sang tại thị trường chính và được bán tại ít nhất hai thị trường lớn thuộc hai châu lục trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2026 đến 19/3/2027.

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Danh sách 56 xe hiện tại mới là các ứng viên ban đầu. Các mẫu xe sẽ tiếp tục trải qua quá trình đánh giá bởi đội ngũ giám khảo quốc tế của World Car Awards trước khi danh sách được rút gọn.

Theo lịch trình, Top 10 dự kiến được công bố vào ngày 5/1/2027, tiếp đến Top 3 vào cuối tháng 2. Các danh hiệu cuối cùng của World Car Awards 2027 dự kiến được công bố vào ngày 24/3/2027 tại New York International Auto Show.

Việc 27 trong tổng số 56 ứng viên đến từ các thương hiệu Trung Quốc cho thấy nhóm nhà sản xuất này đang có mức độ hiện diện đáng kể trong một giải thưởng ô tô mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, danh sách ứng viên ban đầu không đồng nghĩa với kết quả chung cuộc, khi các mẫu xe vẫn phải trải qua những vòng đánh giá tiếp theo trước khi xác định các mẫu xe chiến thắng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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