Hơn 200.000 xe Jeep bị triệu hồi vì lỗi hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Hơn 200.000 xe Jeep gặp lỗi TPMS

Jeep đã công bố đợt triệu hồi quy mô lớn tại Mỹ, ảnh hưởng tới 201.976 xe thuộc nhiều dòng SUV khác nhau. Nguyên nhân nằm ở lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS không nhận diện chính xác tình trạng áp suất lốp thấp hoặc không bật đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ.

TPMS là trang bị quen thuộc trên ô tô hiện đại, giúp người lái theo dõi tình trạng áp suất của từng lốp mà không cần thường xuyên kiểm tra thủ công. Tuy nhiên, khi lỗi phần mềm xảy ra, hệ thống trên những chiếc Jeep bị ảnh hưởng có thể không thực hiện được chức năng này.

Jeep triệu hồi hơn 200.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS).

Do không đáp ứng khả năng cảnh báo áp suất lốp thấp theo yêu cầu, các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi không đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang Mỹ FMVSS 138.

Jeep Grand Cherokee là mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều nhất

Trong tổng số 201.976 xe bị triệu hồi, Jeep Grand Cherokee đời 2024-2026 chiếm số lượng lớn nhất với 113.647 chiếc. Những xe này được sản xuất trong khoảng từ ngày 13/2/2024 đến 12/6/2026.

Đứng sau là Jeep Grand Cherokee L đời 2024-2026 với 57.456 chiếc, được sản xuất từ ngày 11/1/2024 đến 22/5/2026. Jeep Wagoneer đời 2024-2025 cũng nằm trong danh sách với 16.456 xe, sản xuất từ ngày 27/8/2024 đến 23/11/2025.

Đợt triệu hồi còn bao gồm 526 chiếc Grand Cherokee PHEV thuộc các đời 2024-2026, được sản xuất từ ngày 30/11/2023 đến 25/11/2025. Ngoài ra có 3.046 chiếc Grand Wagoneer được sản xuất từ ngày 4/4/2024 đến 17/2/2026.

Một số phiên bản khác cũng bị ảnh hưởng, gồm Grand Cherokee L đời 2025-2026 và Wagoneer L đời 2025. Danh sách còn có một chiếc Jeep Cherokee đời 2026 sản xuất ngày 17/12/2025 và một chiếc Grand Wagoneer L PHEV sản xuất ngày 14/1/2026.

Jeep sẽ cập nhật phần mềm miễn phí

Theo kế hoạch, các chủ xe nằm trong diện triệu hồi sẽ bắt đầu được thông báo từ ngày 29/9/2026. Jeep yêu cầu các đại lý thực hiện cập nhật phần mềm TPMS miễn phí để khắc phục lỗi. Sau khi được cập nhật, hệ thống TPMS sẽ có thể tiếp tục thực hiện chức năng phát hiện áp suất lốp thấp và cảnh báo người lái theo yêu cầu. Việc khắc phục bằng phần mềm cũng đồng nghĩa chủ xe không phải thay thế các linh kiện phần cứng của hệ thống.

Đợt triệu hồi cho thấy một lỗi phần mềm tưởng như nhỏ trong hệ thống giám sát áp suất lốp vẫn có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn xe. Với hơn 200.000 phương tiện nằm trong diện triệu hồi, Jeep sẽ xử lý vấn đề thông qua bản cập nhật miễn phí tại đại lý.