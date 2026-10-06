Honda Elevate sắp được nâng cấp, thiết kế mới hầm hố hơn

Honda Elevate mới thay đổi thiết kế ngoại thất

Honda đã công bố video teaser đầu tiên dành cho mẫu Elevate phiên bản nâng cấp, khoảng 3 năm sau khi mẫu SUV này ra mắt. Đây là bản cập nhật giữa vòng đời với trọng tâm nằm ở thiết kế và trang bị thay vì thay đổi toàn diện. Ấn Độ cũng sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe mới, với lịch ra mắt chính thức vào tháng 10/2026.

Honda Elevate phiên bản nâng cấp vừa được hé lộ tại Ấn Độ

Ở phía trước, Honda Elevate mới được trang bị lưới tản nhiệt thiết kế lại, kết hợp các dải LED phân đoạn nằm giữa cụm đèn định vị ban ngày. Phần đầu xe được bổ sung nhiều chi tiết tối màu, tạo cảm giác khỏe khoắn và mang hơi hướng phong cách SUV địa hình.

Đáng chú ý, logo Honda không còn nằm giữa lưới tản nhiệt mà được đưa lên vị trí trên nắp ca-pô. Trong khi đó, cụm đèn pha và các hốc gió hai bên cản trước nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên từ phiên bản hiện tại.

Phía sau cũng xuất hiện thay đổi đáng kể. Cụm đèn hậu được bổ sung đồ họa LED nối liền toàn chiều rộng, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại hơn. Honda có thể đồng thời cung cấp thiết kế mâm hợp kim mới và bổ sung một số tùy chọn màu sơn cho Elevate nâng cấp, dù những chi tiết này chưa được hãng xác nhận đầy đủ.

Nội thất Honda Elevate được nâng cấp

Không gian cabin của Honda Elevate mới cũng được hé lộ một phần trong đoạn teaser. Khu vực táp-lô phía hành khách chuyển sang sử dụng vật liệu giả da màu sáng thay cho chi tiết ốp gỗ trên phiên bản hiện hành. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được bổ sung, giúp cabin có cảm giác hiện đại và cao cấp hơn.

Hệ thống giải trí chưa được hé lộ rõ trong teaser. Ở phiên bản hiện tại, Honda Elevate sử dụng màn hình trung tâm 8 inch hoặc 10,25 inch tùy phiên bản. Honda được kỳ vọng bổ sung thêm trang bị và tính năng mới nhằm tăng sức hấp dẫn của mẫu SUV trước các đối thủ ngày càng cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.

Mẫu xe sẽ chính thức ra mắt và công bố giá vào ngày 6/10/2026. Các đối thủ cạnh tranh bao gồm Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, VW Taigun, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hybrid, Renault Duster và Nissan Tekton. Giá bán sẽ được công bố sau, nhưng hiện tại mẫu xe này có giá dao động từ 11,81 đến 16,36 lakh Rupee (khoảng 12.300 đến 17.000 USD, khoảng 319 - 440 triệu đồng).

Động cơ Honda Elevate nhiều khả năng giữ nguyên

Về hệ truyền động, Elevate sử dụng chung nền tảng với mẫu sedan Honda City. Mẫu SUV dài 4.312 mm này chỉ được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít i-VTEC sản sinh công suất 119 mã lực (89 kW / 121 PS) và mô-men xoắn 145 Nm (107 lb-ft), dự kiến ​​sẽ được giữ nguyên cho các phiên bản tiếp theo. Công suất được truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số CVT. Tuy nhiên, các thông tin hiện có cho thấy Elevate nâng cấp nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L hiện tại, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào thiết kế, trang bị và không gian nội thất.

Sau khi ra mắt, Honda Elevate mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Ấn Độ, nơi có sự góp mặt của những cái tên như Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos, Hyundai Creta, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun và Tata Sierra.